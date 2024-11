Las jóvenes promesas mallorquinas arrasan en el Europeo de Techno293. Joshua Castro se proclamó el pasado fin de semana en Atenas (Grecia) campeón de Europa en la categoría Sub 13 de la clase de windsurf Techno293, mientras que su compañero en el Club Marítimo San Antonio de la Playa (CMSAP) Biel Martorell fue medalla de bronce. La competición resultó todo un desafío para los jóvenes regatistas debido a las fuertes condiciones de viento, pues se registraron vientos de hasta 25 nudos.

En la prueba participaron cerca de 270 deportistas de todo el continente que completaron un total de 13 pruebas en las distintas categorías a lo largo de una semana de competición. En la categoría Sub 13, la de los regatistas más jóvenes, Joshua Castro del Club Marítimo San Antonio de la Playa (CMSAP) fue el ganador. La segunda plaza se la llevó el italiano Vincenzo Clausi y otro mallorquín Biel Martorell, también del club de Can Pastilla, le acompañó en el podio en la tercera posición.

Joshua Castro ya consiguió el triunfo en el mundial de Techno293 por delante de su compañero Biel Martorell, que logró la plata, en una prueba celebrada el pasado mes de julio en Hungría. La regata, celebrada en verano en el lago de Balatonföldvár (Hungría), se disputó con menos viento, lo que pone de manifiesto que los dos mallorquines saben adaptarse a todo tipo de condiciones.

El nuevo campeón continental regresó a su casa ayer tras un largo viaje y lo hizo muy cansado porque, según explica, “ha sido un campeonato con mucho viento, que es algo que me gusta, pero la verdad es que la vela era bastante grandecita para ese viento y hoy me duele todo”.

Joshua Castro lleva apenas dos años en esta categoría Sub 13 de Techno293 y ahora se dispone a dar el salto a una superior: “Voy a pasar a sub 15 para los próximos dos años y en el futuro me gustaría navegar en foil”, apunta el joven regatista.

Albert Serra, entrenador de windsurf del CMSAP, destaca la evolución de Joshua Castro y Biel Martorell al señalar que “la primera temporada fue de rodaje, pero en esta segunda lo han ganado prácticamente todo”.

Serra destaca la apuesta del club de Can Pastilla por el windsurf con un equipo formado una decena de chicos muy jóvenes. “Nuestra cantera es la escuela de vela, donde enseñamos a navegar y vemos a los que tienen potencial. Ahora tenemos a un par de niños de entre 7 y 10 años que se van a incorporar a las competiciones”, señala el entrenador.