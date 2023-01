La presidenta de Nueva Generaciones de Baleares, Lourdes Roca, y el presidente de Nuevas Generaciones de Mallorca, Andreu Homar, han criticado que Francina Armengol lleva ocho años olvidándose de los jóvenes de las islas. Por este motivo, han acompañado al paje real de los Reyes Magos de Oriente que le ha llevado carbón a la política socialista, pero también para Catalina Cladera y un serrucho para José Hila, «pues el carbón ya se lo sirve él con todos los árboles que tala». Roca y Homar han recordado que para los jóvenes es casi imposible acceder a una vivienda, al mercado laboral o llegar a final de mes.

«La realidad es que un joven que se quiere emancipar ha de destinar el 97,5% de su salario al alquiler y no tiene la oportunidad de comprar una vivienda. Pero es que ahora, por culpa de la inflación y que todo sube, menos los sueldos, los que pueden llegar a pagar un alquiler, sea con su pareja o amigos, no llegan a final de mes. Y ahora, Armengol nos vende que el transporte público es gratis como su medida estrella, un transporte que no funciona ni por tierra ni por mar ni por aire», afirma NNGG.

Roca y Homar han lamentado que en ocho años el PSOE no haya movido ni un dedo por los jóvenes y que se haya perdido la oportunidad de generar las oportunidades que estos necesitan. En este sentido, han señalado que NNGG ha llevado iniciativas al pleno que siempre se han topado con la negativa de Armengol, como la propuesta de poner trenes nocturnos los fines de semana para mejorar la conectividad entre los pueblos y la ciudad. «Su respuesta fue no, como siempre».

«Armengol se merece este carbón por su inacción, pero también porque ha dejado que los estudiantes de la UIB pasen frío en las aulas al quitarles la calefacción. Para mayor vergüenza del Govern, estos mismos estudiantes tuvieron que llevarse mantas de su casa. Tampoco nos olvidamos del carbón para Cladera, cuya gestión también deja mucho que desear. Y para Hila, ya que parece que le ha gustado el trabajo de leñador, un serrucho, porque el carbón ya se lo hace él solito con todos los árboles que ha talado en Palma».