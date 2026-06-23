Un hombre abusa sexualmente de la hermana de su novia en Mallorca tras quedarse a solas con ella en casa
El acusado entró semidesnudo en la habitación de la menor y le realizó tocamientos de carácter sexual
La Audiencia Provincial de Baleares juzga este martes 23 de junio a un hombre acusado de agredir sexualmente a la hermana menor de su novia en su casa de Palma. El individuo se enfrenta a seis años de cárcel y al pago de una indemnización de 10.000 euros.
Los hechos se remontan al 6 de agosto de 2024. En aquella época, el encausado residía bajo el mismo techo que la víctima, una menor que en el momento del suceso tenía tan solo nueve años. Esta situación facilitaba que el hombre pudiera quedarse a solas con la niña en la vivienda en diversas ocasiones, según el escrito de acusación.
El episodio delictivo se desencadenó alrededor de las 08:00 horas, momento en el que el resto de los moradores y familiares ya se habían marchado del domicilio. El acusado aprovechó la total intimidad para aproximarse a la habitación donde la menor aún dormía.
El hombre entró en la estancia semidesnudo y, acto seguido, procedió a desvestir a la víctima para realizarle tocamientos de índole sexual sin su consentimiento.
A raíz de este grave incidente, el entorno de la menor se vio profundamente alterado. La víctima tuvo que abandonar de forma definitiva el domicilio donde residía y trasladarse a vivir con su padre. Asimismo, el suceso ha provocado un severo impacto emocional en la niña, quien ha sufrido secuelas psicológicas manifestadas en sentimientos de vergüenza, motivo por el cual se le recomendó tratamiento psicológico especializado.
Por todo ello, la Fiscalía califica estos hechos como un delito de agresión sexual. Además de la pena de seis años de privación de libertad, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado abone una indemnización de 10.000 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil por los daños morales y las secuelas sufridas.
El juicio arranca este martes a partir de las 09:45 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares.