El Govern de Prohens cree que a Baleares le va mejor con Arcadi España que con Montero en Hacienda: «Es más calmado»

El vicepresidente del Govern y portavoz, Antoni Costa, ha reconocido este viernes que con Carlos Cuerpo como ministro de Economía y Arcadi España al frente de Hacienda, a Baleares «le puede ir mejor» que con María Jesús Montero.

Preguntado por los relevos en el Gobierno central en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, el conseller de Economía ha destacado tanto de Cuerpo como de España su perfil «más calmado y conciliador», en comparación con su antecesora, María Jesús Montero, que deja el gabinete de Pedro Sánchez para ser candidata en las elecciones andaluzas.

En ambos casos, ha reiterado, Baleares puede contar ahora con alguna ventaja. De Cuerpo ha destacado su perfil técnico y conciliador, mientras que con España, hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, ha indicado que la agenda balear es más fácil que se cumpla.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha escenificado este viernes un relevo clave en su núcleo económico con la toma de posesión de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, y Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda. Ambos han jurado sus nuevos cargos ante Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

La escena ha sido la habitual en este tipo de relevos, pero no por ello exenta de lectura política. Bajo la mirada del Rey, los nuevos ministros prometieron sus cargos ante un ejemplar facsímil de la Constitución de 1980, abierto en el Título IV, el que regula precisamente el funcionamiento del Gobierno.

En el acto estuvieron presentes, junto al jefe del Ejecutivo, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en su papel de notario mayor del Reino; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y la directora general de Seguridad Jurídica, María Esther Pérez Jerez.

La remodelación llega tras el movimiento estratégico de María Jesús Montero, que abandona el Gobierno para centrarse en su candidatura a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

Sánchez ha optado por una solución de continuidad: perfiles técnicos, de la casa, y con experiencia en la gestión económica. Así, el ascenso de Carlos Cuerpo no es casual. Economista de perfil técnico, formado en la Universidad de Extremadura, la London School of Economics y la Autónoma de Madrid, pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 2008.

Su trayectoria en el Ministerio ha sido meteórica: desde director general de Análisis Macroeconómico hasta secretario general del Tesoro y Financiación Internacional. Desde diciembre de 2023 ya ocupaba la cartera de Economía, y ahora suma la vicepresidencia primera, consolidándose como uno de los hombres fuertes del Ejecutivo.

Por su parte, Arcadi España era hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València, máster en Dirección y Gestión Pública por Analistas Financieros Internacionales y ha ejercido en el ámbito privado como consultor.

España fue uno de los hombres fuertes en el Gobierno del presidente autonómico Ximo Puig, primero como su jefe de gabinete en la primera legislatura del Botànic, después al frente de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y finalmente como conseller de Hacienda.