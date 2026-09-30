Frente común de vecinos y Ayuntamiento de un pueblo costero de Ibiza contra el alquiler turístico ilegal. Los ocho agentes de intrusismo y convivencia de la localidad de Sant Antoni de Portmany con 30.000 residentes, han atendido 137 denuncias ciudadanas, de las que se investigan 76 casos y se han tramitado al Consell de Ibiza 19 actas por esta cuestión con sanciones que pueden alcanzar los 300.000 euros, en función de la infracción cometida.

El seguimiento de los avisos ciudadanos recibidos a través de la aplicación Línea Verde, con una pestaña específica para comunicar posibles casos de alquiler turístico ilegal, durante 2026 se han recibido 137 avisos, a los que se suman las comunicaciones realizadas directamente a la Policía Local mediante llamadas telefónicas.

De los avisos recibidos, los agentes han realizado actuaciones de comprobación e inspección sobre 76 casos, con el objetivo de verificar la situación de las viviendas y determinar si existen indicios de actividad turística ilegal.

Como resultado de las investigaciones realizadas, se han levantado 19 actas de denuncia que han sido trasladadas al Consell mientras que cinco casos permanecen actualmente en fase de investigación y seguimiento. Estos procedimientos pueden concluir con importantes sanciones económicas y, en determinados casos, con el precinto de las viviendas.

Durante estas actuaciones también se han detectado casos que no corresponden a alquileres turísticos, sino a posibles situaciones de infravivienda o sobreocupación, incluidos los denominados pisos patera. Estos casos se derivan al servicio de inspección de vivienda de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear, con la que el Ayuntamiento mantiene una colaboración permanente y con la que se llevan a cabo actuaciones conjuntas cuando resulta necesario.

Esta temporada, la plantilla de agentes de intrusismo y convivencia se ha incrementado de cuatro a ocho agentes, lo que permite ampliar la cobertura y el seguimiento de las posibles infracciones.

Esta figura, pionera en Baleares, tiene como principales funciones informar y velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales, especialmente en materia de convivencia, así como de la normativa municipal y autonómica relacionada con el transporte ilegal, el alquiler turístico ilegal y el decreto de turismo responsable.

Asimismo, la Policía Local de Sant Antoni continúa trabajando en coordinación con el Consell y con el resto de ayuntamientos de la isla en el marco del Plan de Intrusismo, con el objetivo de combatir el transporte ilegal de pasajeros y contribuir a la protección de los usuarios y del sector del transporte legal.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, ha destacado el trabajo realizado por los agentes de intrusismo y convivencia, en colaboración con la Policía Local, y la importancia de reforzar los recursos destinados a estas labores. «La ampliación de cuatro a ocho agentes nos permite aumentar la capacidad de seguimiento y comprobación y dar una respuesta más amplia a los avisos de los ciudadanos”, ha señalado.

Mateu ha puesto en valor también la coordinación entre el Ayuntamiento, la Policía Local y el Consell, especialmente en aquellos casos que requieren actuaciones de diferentes administraciones. «La colaboración entre administraciones es fundamental para poder avanzar en la detección de posibles alquileres turísticos ilegales y poder combatir de forma más eficiente esta problemática», ha añadido.