Fraude laboral en un hotel de Mallorca: diez extranjeros detenidos tras pagar por papeles falsificados para poder trabajar

La Policía Nacional ha detenido en Mallorca ha diez personas tras ser descubiertas trabajando con documentación falsificada en un hotel del municipio de Santanyí. Todos ellos utilizaban una vía irregular de acceso al empleo que se sustentaba en el uso de identidades y permisos fraudulentos para superar los filtros de contratación.

La intervención corrió a cargo de los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de Illes Balears. La investigación se inició a raíz de una serie de informaciones que alertaban sobre la presencia de ciudadanos extranjeros que estaban recurriendo a papeles falsificados con el objetivo de introducirse y formalizar contratos en el mercado laboral español.

A partir de esas primeras pistas, las pesquisas policiales fueron reconstruyendo el modus operandi de los implicados. Según los indicios recabados por los investigadores, estas personas habrían entrado en un primer momento en territorio español y, una vez en el país, consiguieron los documentos presuntamente fraudulentos.

Gracias a esta documentación apócrifa, lograron simular que cumplían con todos los requisitos legales exigidos en España para poder ser dados de alta formalmente en la Seguridad Social y desarrollar su actividad profesional en el sector servicios.

Las indagaciones revelaron un dato clave sobre el origen de los papeles: todo apunta a que la documentación falsificada fue facilitada por terceras personas a cambio de una contraprestación económica, lucrándose así de la necesidad de los trabajadores para regularizar sobre el papel su situación.

Con las evidencias sobre la mesa, los agentes de Extranjería y Fronteras organizaron una inspección sorpresa en el establecimiento hotelero en coordinación directa con los inspectores laborales. Durante la redada fueron localizados los diez trabajadores extranjeros sospechosos. Una vez cotejadas sus filiaciones y confirmada la falsedad de los documentos que habían aportado para sus contrataciones, los agentes procedieron a su arresto inmediato como presuntos autores de un delito de falsedad documental.