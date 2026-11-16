Palma encenderá la Navidad este sábado con un espectáculo de 170 artistas, drones y un videomapping sobre la fachada de la Catedral

Palma se prepara para dar la bienvenida a la Navidad por todo lo alto. Este sábado 21 de noviembre, la ciudad estrenará su alumbrado navideño con un espectáculo sin precedentes en el Parc de la Mar, donde cerca de 170 artistas protagonizarán una gran producción que combinará música en directo, danza, acrobacias, artes aéreas y tecnología audiovisual. La propuesta tendrá, además, dos grandes reclamos: un videomapping monumental sobre la fachada de la Catedral y un espectáculo de drones para poner el broche final a la celebración.

Bajo el título Palma, una llum que surt de la mar, el espectáculo comenzará a las 19.30 horas y transformará el entorno de la Seu y el Parc de la Mar en un gran escenario al aire libre. La producción ocupará cerca de 37.000 metros cuadrados y contará con la participación de bailarines, acróbatas, artistas aéreos, músicos y cantantes, además de unos 50 profesionales técnicos y creativos.

La concejal de Participació Ciutadana, Lourdes Roca, ha presentado este lunes los detalles del acto junto a la responsable de Infraestructures, Belén Soto. Roca ha explicado que se trata de una propuesta multidisciplinar creada específicamente para este enclave, con la intención de convertir el lago, el espacio público y la fachada de la Catedral en escenarios de una misma historia.

El mar, la identidad de Palma y la luz serán los grandes protagonistas de una puesta en escena concebida para establecer un diálogo visual con el patrimonio y la historia de la ciudad. Según ha resaltado la regidora, el traslado del encendido al Parc de la Mar permitirá disponer de un espacio más amplio y con mayor capacidad para acoger al público, con la Catedral como telón de fondo.

El Ayuntamiento pretende así reforzar el atractivo de la programación navideña y consolidar Palma como uno de los referentes de las celebraciones de estas fechas.

Más de 705 kilómetros de luces y 2,8 millones de presupuesto

El espectáculo de inauguración será solo el comienzo de una Navidad que iluminará prácticamente todos los rincones de Palma. El alumbrado de este año contará con 705,7 kilómetros de guirnaldas y 3.518 módulos decorativos, según los datos presentados por Belén Soto.

La inversión municipal destinada a la iluminación navideña asciende a 2,8 millones de euros, de los cuales 400.000 euros se dedicarán a reparar y poner a punto diferentes elementos decorativos.

Entre las principales instalaciones destacan los árboles luminosos de diez metros que se colocarán en la avenida Antoni Maura y en la plaza Raimundo Clar, así como el gran árbol de 20 metros previsto en el Parc de Ses Estacions. También habrá una bola luminosa gigante en la Porta de Santa Catalina y una estructura decorativa de tres metros en forma de arco y bola en Sa Feixina.

Los tradicionales arcos luminosos volverán a decorar numerosas calles, mientras que las carpas de luces se instalarán en puntos emblemáticos como la plaza Joan Carles I, Cort, el parque de Son Dameto, la Plaza Major y la plaza de Sant Cosme. Tampoco faltará la característica cortina luminosa de las escaleras de la Plaza Major.

La decoración llegará también a las principales avenidas. Alexandre Rosselló contará con 73 guirnaldas; Gabriel Alomar i Villalonga, con 115, y Gran i General Consell, con otras 22. Entre las instalaciones repartidas por los barrios figuran 36 banderolas luminosas en Son Rullan, 19 en Can Capes y 44 en Can Pere Antoni, además de 69 estrellas luminosas en la calle Selva, en Rafal Nou.

El Belén de Cort abrirá sus puertas el viernes

La programación navideña arrancará incluso antes del gran encendido. El viernes 20 de noviembre tendrá lugar la inauguración del tradicional Belén de Cort, que volverá a instalarse en el vestíbulo del Ayuntamiento con la colaboración de la Associació de Betlemistes.

Junto al nacimiento se habilitará también el Buzón Real, donde los más pequeños podrán empezar a depositar sus cartas y deseos. El recorrido contará con entradas y salidas diferenciadas para facilitar la visita.

Desde el Ayuntamiento han agradecido la colaboración del Capítulo de la Catedral de Mallorca, el Museu Marítim de Mallorca, los servicios municipales y los equipos técnicos y artísticos que participan en la organización de los actos y la instalación del alumbrado.