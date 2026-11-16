Un alemán se lleva una maleta con 14.000 euros en joyas que alguien había olvidado junto a su coche en Alcúdia

La Guardia Civil ha detenido en Alcúdia a un hombre de nacionalidad alemana y 32 años como presunto autor de un delito de apropiación indebida, después de que se llevara una maleta que contenía joyas valoradas en 14.000 euros y que su propietario había olvidado junto a su vehículo.

Los hechos se remontan al pasado 5 de noviembre, cuando la víctima presentó una denuncia tras percatarse de que había dejado olvidada la maleta en el lugar donde tenía estacionado su coche. Al regresar para recuperarla, comprobó que había desaparecido.

A partir de la denuncia, agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Pollença-Alcúdia, con la colaboración de la Policía Local de Alcúdia, iniciaron una investigación que permitió esclarecer lo sucedido gracias a las cámaras de seguridad del municipio.

Las imágenes permitieron identificar a un individuo que, tras encontrar la maleta, comprobó su contenido y decidió llevársela. Después de las pesquisas policiales, los agentes lograron identificar al sospechoso y procedieron a su detención el pasado 7 de noviembre.

En el momento del arresto, el hombre llevaba encima varias de las joyas desaparecidas, así como tarjetas bancarias pertenecientes al denunciante.

Una vez detenido, reconoció los hechos y explicó a los agentes que había escondido la maleta en una zona boscosa. El propio arrestado acompañó a los investigadores hasta el lugar, donde pudieron recuperar el equipaje con el resto de las joyas en su interior.

Tras finalizar las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de un delito de apropiación indebida. La maleta y todas las joyas recuperadas fueron devueltas a su propietario.