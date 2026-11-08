Muere un joven de 30 años tras sufrir un aparatoso accidente de moto en Alcúdia

Un hombre de unos 30 años ha fallecido tras sufrir un aparatoso accidente de moto en el municipio mallorquín de Alcúdia. El suceso ocurrió sobre las 23:37 horas de este pasado sábado y ha fallecido este domingo tras varias horas ingresado muy grave en el hospital de Son Espases.

El siniestro ocurrió a la altura del número 64 de la carretera de Artà, a la altura de la rotonda de Ciutat Blanca. Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia de Soporte Vital Básico y una ambulancia de Soporte Vital Avanzado junto con policía local de la zona.

Los sanitarios siguieron con las maniobras de reanimación que habían iniciado los testigos del accidente. Finalmente fue trasladado hasta el centro hospitalario, donde ha acabado falleciendo.

La Policía Local de Alcúdia ya investiga las causas del accidente, aunque todo apunta a que el conductor ha perdido el control de la motocicleta al ir a una velocidad excesiva.