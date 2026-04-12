Final feliz en Mallorca: localizan sano y salvo a un niño con autismo desaparecido en Son Servera

La tarde del pasado sábado, que parecía tranquila, se transformó en una auténtica pesadilla cuando, alrededor de las 17:00 horas, una llamada desesperada al 112 lo cambió todo: un niño con autismo desaparecido en Son Servera de 11 años había desaparecido sin dejar rastro. Su madre, rota por la angustia, alertaba de que no lograba encontrarlo en su domicilio. La gravedad de la situación era máxima, no solo por la edad del menor, sino por su condición, lo que hacía temer un desenlace incierto y elevaba la tensión desde el primer instante.

En cuestión de minutos, se activó un amplio dispositivo de búsqueda en Son Servera. Agentes de la Policía Local de Son Servera y de la Guardia Civil, junto a Protección Civil y efectivos de Sant Llorenç, se desplegaron por todo el municipio. No había margen de error. Cada calle, cada parque, cada rincón habitual del menor fue inspeccionado con urgencia mientras el reloj avanzaba implacable y la llegada de la noche amenazaba con complicarlo todo aún más.

Mientras tanto, la desesperación de la madre iba en aumento. Cada minuto sin noticias era un golpe más, una incertidumbre que se hacía cada vez más pesada. Vecinos comenzaron a colaborar, atentos a cualquier pista, cualquier sonido, cualquier señal que pudiera conducir hasta el menor desaparecido en Mallorca. El concejal de Policía Local y teniente de alcalde, Bernat Grimalt, estuvo en todo momento acompañando a la madre del menor, compartiendo la angustia y recorriendo posibles ubicaciones conocidas por el niño. Un gesto muy comentado en el pueblo que muchos ya consideran un ejemplo de humanidad y cercanía en tiempos donde la política suele estar cuestionada.

A las 19:00 horas, con la tensión ya al máximo, se constituyó el Puesto de Mando Avanzado en Son Servera, con la presencia del primer teniente de alcalde, Pep Miquel Servera, y la concejala de Servicios Sociales, Marga Bonet, además del regidor de Policía Local, desde donde se coordinó un operativo cada vez más intenso. Se activó la alerta por desaparición de menor, se organizó la búsqueda por sectores prioritarios y se solicitó la colaboración ciudadana, consciente de que cada segundo contaba y de que la noche estaba a punto de caer. El ambiente era de máxima preocupación, con un municipio entero en vilo pendiente de cualquier noticia.

Y entonces, cuando la situación parecía llegar a un punto crítico, ocurrió el giro inesperado. A las 19:34 horas, varios vecinos alertaron a una patrulla de la Policía Local sobre unos llantos procedentes de una azotea en la calle Virgen de Lourdes. Los agentes acudieron de inmediato, accedieron al lugar y localizaron al menor. Estaba asustado, pero en buen estado. La confirmación fue rápida y, en cuestión de minutos, el operativo se trasladó hasta el punto para proceder al hallazgo del niño desaparecido en Son Servera.

La escena final fue tan intensa como esperada: madre e hijo fundidos en un abrazo entre lágrimas, alivio y emoción tras horas de angustia que parecieron eternas. Lo que comenzó como una desaparición de menor en Mallorca terminó con un desenlace feliz que devolvió la calma a Son Servera, dejando tras de sí una jornada marcada por la tensión, la solidaridad de todo un pueblo y el esfuerzo conjunto de los equipos de emergencia. Porque esta vez, la historia tuvo final feliz, pero nadie olvidará lo cerca que estuvo de convertirse en una tragedia.