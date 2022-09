Fibwi Palma-HLA Alicante: llegó la hora

Ha llegado el momento para el Fibwi Palma 2022-23. El equipo de Pau Tomàs se enfrentará hoy domingo a las 19 horas al HLA Alicante en el primer partido de pretemporada en el que estará en juego el cetro de campeón de la 52 edición del Ciutat de Palma de Bàsquet. El amistoso será el único partido ante la afición de Son Moix de esta pretemporada ya que posteriormente los mallorquines se desplazarán a Madrid para jugar ante el CB Talavera y a Ibiza para enfrentarse al Class Bàsquet Sant Antoni, equipo con el que volverán a encontrarse en la disputa del Trofeu AON Illes Balears que mallorquines e ibicencos disputarán a final de mes junto al Hestia Menorca en Menorca.

Con la llegada de Stevan Karapandzic y de Viktor Kovacevic y la incorporación de Asier Zengotitabengoa, el Fibwi Palma afronta un partido en el que los de Pau Tomàs se verán las caras con un rival de entidad superior ante el que confían en ofrecer una buena imagen y ver reflejado sobre la pista del Palau el trabajo realizado en estas semanas de preparación por parte de la plantilla mallorquina.

El rival será un HLA Alicante que, dirigido esta temporada por Rafa Monclova, ha dado forma a una plantilla de garantías con jugadores como el ex Covirán Granada Edu Gatell, Adrián Chapela, Arnau Parrado o el ex Palma Sean Mcdonell. Los alicantinos aspiran a pelear por el ascenso a la Liga Endesa y serán una buena piedra de toque para un conjunto, el mallorquín, que quiere estrenarse dejando una buena imagen ante su afición y peleando por hacer que el Ciutat de Palma se quede en Mallorca.