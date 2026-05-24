Feijóo elige Palma para hacer cinco promesas a Baleares

Un tramo de su discurso de clausura del Congreso Regional del PP de Baleares de este sábado, Alberto Núñez Feijóo lo ha dedicado ha detallar los que serán sus cinco compromisos, entre ellos reemplazar la política migratoria actual, «inhumana e insostenible», por otra centrada en «proteger las fronteras, luchar contra las mafias y respetar los valores».

«La ilegalidad no puede producir derechos. Quien venga a aportar será bienvenido, quien venga a delinquir será expulsado de nuestro país», ha subrayado entre aplausos de la militancia.

Otro compromiso, ha proseguido, será poner coto a la okupación ilegal de viviendas y, como establece la ley antiokupación que ahora tramita el Congreso a instancias del PP, permitir que los okupas «deban salir de la propiedad en 24 horas».

«La okupación genera conflictos vecinales, inseguridad, indefensión de los propietarios. No podemos permitirnos esta lentitud en recuperar la vivienda de un ciudadano. Es de justicia y es razonable», ha defendido.

El nuevo modelo de financiación autonómica será otro de los puntos en los que se centrará, ha asegurado, con el objetivo de que este incluya cuestiones como la insularidad, la vivienda y los servicios públicos. «Será radicalmente distinto al de ahora y tendrá en cuenta las necesidades de los españoles», ha dicho.

Otro compromiso será la regulación de las costas para adecuar la legislación «a la tradición costera y pesquera y a los núcleos de población costeros que existen desde hace decenas de años en muchísimas zonas».

«Tendremos una normativa pactada con las comunidades autónomas, respetuosa con el medio ambiente, con los núcleos tradicionales y con la propiedad privada. Vamos a ordenar la costa de nuestro país sin sectarismos, con compromiso, con legislación, con derechos y con obligaciones», ha garantizado.

El último compromiso ha sido con la sanidad pública y con el colectivo de médicos, «que lleva diez meses de huelga que tienen dos responsables, la ministra y el presidente Sánchez».

«Yo me comprometo, y lo hice por escrito con el comité de huelga, a aumentar las plantillas y las plazas MIR. Y lo más importante, a hacer una pieza separada en el sistema de financiación de las comunidades autonómas para medir y financiar adecuadamente el Sistema Nacional de Salud», ha zanjado.

Feijóo, a lo largo de su discurso, ha alabado en varias ocasiones la figura de Prohens y ha celebrado que tenga «el apoyo del partido y de esta tierra». «Lo estás haciendo muy bien, porque ha sabido entender las múltiples sensibilidades de la gente de aquí y defenderlas con firmeza y determinación», ha dicho.

Ha aprovechado, además, para dibujar al Govern que preside como la contraposición del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «¡Qué suerte tienen en Baleares! Aquí no hay un Gobierno que se pasa el día inventando cortinas de humo, que necesita señalar a media sociedad para esconder sus miserias, que vive pendiente de tapar todos los escándalos de su partido y de sus socios», ha señalado.

«No hay una presidenta que necesita mentir y olvidar sus gestiones y conversaciones, no hay un Gobierno que desgobierna, sino un gobierno que gobierna, que gobierna bien, y una presidenta con las manos limpias y las manos libres», ha proseguido.

El líder ‘popular’ también ha tenido momentos más distendidos en los que ha bromeado con los presentes. Por ejemplo, ha comparado al coordinador general del PP balear, Sebastià Sagreras, con un jugador del Bayern de Múnich.

«Es verdad que sois muy vuestros. En el aeropuerto he saludado cordialmente a uno que he pensado que era jugador del Bayern de Múnich, de más de un metro noventa, con el pelo largo, gafas, barba. Pero no, lo habéis nombrado coordinador general. Eso significa que sois muy vuestros», ha dicho.