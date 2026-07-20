Estalla la ruta argelina con 1.000 ilegales llegados a Baleares este mes y Pedro Sánchez va a Argel a por gas

Pedro Sánchez inicia este lunes una visita oficial a Argelia durante la cual prevé reunirse con el presidente argelino, Abdelmayid Tebboune. Primera reunión tras seis años de relaciones congeladas en la que no está sobre la mesa el problema de la ruta argelina que manda a miles de ilegales en patera hacia Baleares. Todo lo que ha trascendido desde La Moncloa sobre este viaje conduce al interés español por mantener el suministro de gas argelino: nada de inmigración.

Las Islas Baleares llevan registrada la interceptación de 983 inmigrantes ilegales en lo que llevamos de mes de julio. Una cifra que representa el doble de todo el mes de julio de 2025. Son casi mil ilegales repartidos en un total de 50 pateras. Algunas interceptaciones se han producido en el mar y otras con los inmigrantes ya desembarcados tras alcanzar la costa en Formentera, Ibiza, Mallorca o Cabrera.

El entorno de Pedro Sánchez centra como objetivos de su visita a Argel la reconstrucción de las relaciones entre ambos países tras el giro aún no explicado por Sánchez de su postura sobre el Sáhara, además de consolidar la relación comercial con el suministro de gas argelino para España. Ni una palabra de inmigración con la ruta argelina desatada y con varios fallecimientos de ilegales de esta ruta en los últimos días.

Pedro Sánchez vuela a Argel directamente desde Nueva York, donde este domingo asistió a la final de la Copa del Mundo de fútbol que España conquistó tras derrotar a Argentina. Todo esto tras la decisión de última hora de asistir al partido cuando la previsión de agenda era volar a Argelia este mismo lunes desde Madrid.

Con la ausencia del problema de la ruta argelina en la agenda de Sánchez, en Baleares las expectativas sobre posibles resultados del viaje del presidente del Gobierno respecto a la inmigración son prácticamente inexistentes.