La estafa del falso broker: se queda con 200.000 euros de un vecino de Mallorca simulando inversiones en metales preciosos

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares abre sus puertas este martes 30 de junio para juzgar a un hombre acusado de elaborar una trama de engaño y falsas promesas financieras. En concreto, el varón se hizo pasar por un experimentado broker internacional, especializado en el exclusivo comercio de metales preciosos, a través del cual consiguió estafar casi 200.000 euros a un ciudadano del municipio de Alcúdia, en Mallorca.

Los hechos que ahora se juzgan se remontan al periodo comprendido entre diciembre de 2017 y enero de 2018, una época en la que el acusado desplegó sus dotes de persuasión para embaucar a la víctima. Para ello, se presentó falsamente como un mediador clave en la compraventa de metales estratégicos a través de una prestigiosa multinacional con sede en los Emiratos Árabes Unidos.

Con un discurso sumamente idóneo y seductor, le ofreció la oportunidad única de realizar inversiones en los mercados internacionales, asegurándole que estas operaciones reportarían beneficios tan suculentos como constantes, según el fiscal.

Una vez que logró ganarse la total confianza del afectado, el procesado consiguió que este realizara diversas transferencias bancarias que ascendieron a la suma de 155.000 euros, a las que se sumó un pago adicional en efectivo por valor de otros 40.000 euros.

Para sostener el engaño en el tiempo y mantener viva la apariencia de una operativa real y exitosa, el acusado llegó a devolver a su cliente 15.000 euros en concepto de unos supuestos intereses generados, aunque jamás restituyó un solo euro más del capital entregado.

Ante este escenario, la Fiscalía califica jurídicamente los hechos como un delito de estafa y solicita para el acusado una pena de tres años y seis meses de prisión, además del pago de una indemnización exacta de 179.743 euros para resarcir económicamente a la víctima de este fraude.