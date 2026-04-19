La Estación Intermodal de Palma cierra hoy domingo: estos son los cambios de paradas del transporte público

La Estación Intermodal de Palma permanecerá cerrada este domingo día 19 de abril, con motivo de la realización de un simulacro de accidente que afectará a los servicios de transporte público con cambios en sus paradas.

El servicio de bus se verá afectado durante todo el día y se traslada a paradas alternativas de Palma.

También puede afectar al servicio de tren, especialmente, entre las 10:00 y las 12:30 de la mañana.

Durante toda la jornada, el origen y final de las líneas de autobús se trasladarán a diferentes paradas:

Las líneas 101, 102, 103, 104, 105, 106 y 108 iniciarán el servicio en la parada Instituts 2 y finalizarán, en sentido hacia Palma, en la parada Instituts 1. Las líneas 107, 202, iniciarán el servicio en la parada Alfons el Magnànim y finalizarán en la parada S’Escorxador.

Las 201, 203, 204 y 205 iniciarán y finalizarán el servicio en la parada provisional Alemanya-Comte Sallent: las líneas 301, 302 y 304 iniciarán y finalizarán el servicio en la parada provisional Av. Gabriel Alomar Jeroni Pou – R. Ortega.

La línea 303 iniciará el servicio en la parada Eusebi Estada 2 y finalizará en la parada Eusebi Estada 1.

Las líneas 401, 403 y 411 iniciarán y finalizarán el servicio en la parada provisional Escola Graduada.

Las líneas 501, 504 y 508 iniciarán y finalizarán el servicio en la parada provisional Cuartel General Palacios.

Se recomienda a los usuarios consultar los planos de ubicación de las paradas provisionales para planificar los desplazamientos con antelación.

El servicio de tren puede verse afectado entre las 10:00 h y las 12:30 h de la mañana. En caso de afectación, los trenes con salida y llegada a la Intermodal durante esta franja horaria efectuarán salidas y llegadas desde la estación de Jacint Verdaguer. A partir de las 12:30, el servicio ferroviario se reanudaría con normalidad desde la Estación Intermodal.

Asimismo, se aprovechará esta parada para llevar a cabo una actuación de mejora en las rampas de entrada y salida de los autobuses de la estación, con el objetivo de optimizar la seguridad y la eficiencia del servicio.

El simulacro, organizado por Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) con la coordinación de la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern y del Consorci de Transports de Mallorca, tiene por objetivo ejercitar los procedimientos de activación y desactivación de los distintos organismos y servicios en caso de un accidente en la estación Intermodal.

También se pretende entrenar la planificación y la toma de decisiones de los centros de mando ante situaciones de emergencia, como por ejemplo la evacuación de un gran número de personas, la atención a los afectados o el rescate y traslado de víctimas, valorando tanto la capacidad de respuesta como el grado de coordinación entre los organismos participantes.

En el simulacro también tendrá una participación destacada la Dirección General de Emergencias e Interior (DGEI). A raíz de la gravedad de la emergencia, desde la DGEI se activará el PLATERBAL (Plan Territorial de Protección Civil de las Illes Balears) con el objetivo de dar apoyo a las autoridades locales (Bomberos de Palma y Policía Local) que intervienen desde el primer momento y que habrán activado previamente también el Plan de Autoprotección de la Estación Intermodal y el PlaTerPalma.

Además, desde la Dirección General de Emergencias se activarán también los servicios de atención psicológica y trabajadores sociales, que se trasladarán a la Estación Intermodal para ofrecer el apoyo necesario a las víctimas y familiares.

Obras por la tarde

La actuación se llevará a cabo durante la mañana del domingo. Por otro lado, durante la tarde se llevarán a cabo unas obras de pavimentación y adecuación de mejora de las rampas de acceso y salida a las dársenas de bus de la estación Intermodal.

Como consecuencia de este cierre temporal de la estación Intermodal, el domingo 19 de abril los servicios de transporte público se verán afectados de la siguiente manera: