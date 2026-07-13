Espectaculares imágenes de un gran yate de lujo ardiendo en la Marina Botafoc de Ibiza

Un yate de grandes dimensiones ha quedado reducido prácticamente a cenizas tras calarse fuego en su interior, provocando una enorme y persistente columna de humo. Los operarios de la Marina de Botafoc se han visto obligados a activar el protocolo interior de emergencias que contempla ir retirando las embarcaciones que se encontraban alrededor de la gran nave siniestrada.

El incendio se ha originado alrededor de las cinco de la tarde. En las imágenes que aporta esta información se puede ver tanto a operarios de la marina como a parte de la tripulación del yate de lujo de grandes dimensiones intentando llevar a cabo las primeras tareas de extinción del fuego.

Por ahora no han trascendido ni las causas que han originado el fuego ni la cuantía de los daños causados por las llamas. La enorme cortina de humo blanco ha podido ser vista desde multitud de puntos de la isla de Ibiza.

Una isla que venía de otro fuego destacado, declarado apenas dos horas antes.

El incendio forestal declarado este lunes en una infravivienda en Ses Feixes, en la isla de Eivissa, ha quedado estabilizado a las 15.55 horas.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en sus redes sociales, el fuego ha calcinado una hectárea de cañas.

El incendio se ha declarado a las 14.45 horas y tiene un índice de gravedad 1. Asimismo, están actuando efectivos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), en concreto, dos medios aéreos, dos autobombas, 23 bomberos forestales y dos agentes de Medio Ambiente.

El Ayuntamiento de Eivissa, por su parte, ha explicado que el fuego se ha originado en una infravivienda en ses Feixes, en la zona de Es Prat de ses Monges.

El alcalde del municipio, Rafael Triguero, ha explicado que desde el primer aviso, la Policía Local de Eivissa se ha desplazado al lugar para colaborar en las tareas de seguridad y apoyo a los servicios de emergencia.