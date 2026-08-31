La doble moral del PSOE en Baleares: sus diputados posan con niños saharauis mientras su partido apoya a Marruecos

La incoherencia política del PSOE de las Islas Baleares ha vuelto a quedar al descubierto. Varios diputados han protagonizado un episodio de cinismo institucional al dejarse fotografiar sonrientes en el acto de despedida de los 36 niños saharauis que han pasado el verano en el archipiélago gracias al programa Vacances en Pau. Un gesto cargado de postureo que contrasta frontalmente con la postura oficial de su propia formación, que avala la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

El escenario del paripé fue la plaza de Cort de Palma, donde se congregaron familias de acogida y colectivos de solidaridad para despedir a los menores, de entre 8 y 12 años. Entre pancartas que exigían abiertamente un «Sáhara libre» y el fin de la «ocupación» marroquí, se dejaron ver sin ningún tipo de sonrojo diputados autonómicos como Omar Lamin, Ares Fernández o Patricia Gómez, quienes no tuvieron reparo en acudir a este acto mientras militan y defienden las siglas del partido que ha dinamitado desde los despachos las aspiraciones históricas del Sáhara.

❤️ Avui la plaça de Cort de Palma s’ha omplert d’emocions per acomiadar els infants sahrauís del programa ‘Vacances en Pau’ que han compartit aquest estiu amb 36 famílies de les Illes. pic.twitter.com/RvCe56iV4P — PSIB-PSOE (@psibpsoe) August 28, 2026

Cabe recordar que la raíz de esta contradicción se remonta a la incomprensible decisión histórica de Pedro Sánchez de dar un giro radical a la política exterior española y apoyar el plan de autonomía impuesto por Marruecos. Frente a semejante cesión, aquellos cargos socialistas que se decían compungidos o disconformes con la nueva línea oficial tenían una vía clara: la dignidad y el abandono del partido.

Sin embargo, para la cúpula del PSOE balear lo cómodo ha sido acatar la orden de Madrid, mantener la disciplina de voto y seguir cobrando puntualmente el sueldo público de diputado mientras tragan con la venta del pueblo saharaui.

El contraste con otros actores políticos deja en evidencia la tibieza de los socialistas. Mientras el resto de formaciones políticas tildaron abiertamente de «traición» la maniobra del Gobierno central con el Sáhara Occidental, la respuesta del PSOE de las islas en su momento se limitó a una tímida petición de explicaciones a Sánchez.

Transcurridos varios años de aquel volantazo diplomático, las explicaciones jamás han llegado y el silencio de los diputados baleares es ya absoluto. Un mutismo conveniente que solo se rompe para buscar la foto fácil en la plaza Cort, pretendiendo empatizar con una causa que su propio partido se ha encargado de enterrar.