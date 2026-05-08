Devastador incendio de madrugada en Palma: tres autocares calcinados en el polígono de Son Oms

Noche de caos y devastación en el Polígono de Son Oms, en Palma, donde un violento incendio redujo a cenizas tres autocares de gran tamaño y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia. Los hechos, según fuentes oficiales, tuvieron lugar sobre las 21 horas de este pasado jueves, cuando múltiples llamadas alertaron a los servicios de emergencia de que varios vehículos estaban envueltos en llamas en la calle Can Gamundi.

En cuestión de minutos, el fuego se propagó con rapidez entre los autobuses estacionados, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos del polígono industrial. Según los primeros indicios, el incendio afectó a tres autocares de la empresa Alsa, que quedaron completamente calcinados pese a la rápida intervención de los equipos de extinción. La intensidad de las llamas y la disposición de los vehículos complicaron notablemente las labores iniciales de control.

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente los Bomberos de Palma, que trabajaron de forma intensa para contener el incendio y evitar que alcanzara más vehículos. En apoyo a estas labores también intervinieron los Bomberos de AENA, cuya colaboración resultó clave para reforzar las tareas de extinción en un escenario especialmente complejo. Un trabajo en equipo de dos de los cuerpos de extinción con mayor reconocimiento de la capital balear.

Tras una intervención conjunta prolongada, el fuego fue finalmente sofocado, aunque los tres autocares quedaron totalmente destruidos por las llamas. A pesar de la virulencia del incendio, no se han registrado heridos, aunque los daños materiales son de gran consideración. La Policía Judicial de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación del suceso para determinar el origen del incendio. Por el momento, todas las hipótesis permanecen abiertas mientras los agentes analizan la zona afectada y recogen pruebas para esclarecer cómo se inició el fuego.

El incidente ha generado una gran preocupación entre los trabajadores del polígono, que presenciaron escenas de tensión al ver cómo las llamas consumían en pocos minutos vehículos de gran tamaño, provocando una fuerte alarma en la zona industrial de Palma.