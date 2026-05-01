Detenidos dos argelinos en Ibiza por poner en riesgo la vida de 19 inmigrantes en una patera-taxi

Detenidos en Ibiza dos argelinos por poner en riesgo la vida de 19 inmigrantes ilegales en una patera-taxi tras una precisa coordinación entre agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil la semana pasada.

Los arrestados patronearon una embarcación tipo patera-taxi o patera de ida y vuelta que llegó a las costas de Formentera con 19 inmigrantes, tras una persecución policial que puso en riesgo la vida de sus ocupantes.

La patera fue localizada por dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Baleares. Navegaban cerca de las costas de Formentera. Los agentes se aproximaron a ella conminando al patrón de la patera, en reiteradas ocasiones, para que depusiera su actitud y detuviera la marcha.

A pesar del requerimiento policial, hicieron caso omiso y emprendieron la huida a gran velocidad, golpeando de forma violenta, con fuertes y sucesivos impactos en el mar.

Los agentes observaron cómo la embarcación estaba completamente abarrotada, excediendo con creces el cupo que puede considerarse mínimamente seguro para la travesía y que los integrantes se situaron de forma agazapada, sujetándose a la embarcación para evitar la caída al mar, todo ello con un temerario desprecio a la seguridad y la vida de los ocupantes.

En mitad de la persecución, los agentes detectaron que a bordo se encontraba un menor de edad, por lo que descendieron en ese momento la velocidad, siguiendo la estela de la embarcación hasta el punto de desembarque, que resultó ser Punta de Ses Pesqueres, lugar próximo al faro de la Mola al sur de Formentera, donde la patera llega a tierra.

Los pasajeros abandonaron la embarcación, emprendiendo la huida a pie y comenzaron a desprenderse de sus ropas, con la finalidad de dificultar la identificación de los pilotos.

Por lo tanto, la maniobra de huida la realizaron únicamente con el objetivo de llegar a tierra y poder desprenderse de cualquier prueba o indicio que pudiera relacionarles con el patronaje de la embarcación, poniendo con ello a todos los ocupantes de la patera en una situación de riesgo altísimo para su integridad física, con el único objetivo de sustraerse a la acción policial.

Esta patera es una embarcación de unos seis metros de eslora, de material de fibra, rígido, de color blanco, con una línea perimetral en color negro, con consola central con volante y motor de 100 CV, compatible con las utilizadas frecuentemente por las organizaciones criminales, como taxi patera o patera de ida y vuelta.

Pese a todos los esfuerzos realizados en estos primeros momentos por los agentes del Servicio Marítimo, no se logró identificar a los patrones.

La patera estaba compuesta por 19 personas, todas de origen argelino, siendo once varones adultos, una mujer adulta, acompañada por su hijo menor de diez años, y seis menores de edad no acompañados.

Una vez fueron localizados todos los ocupantes, pasaron a disposición de la Policía Nacional, para que por parte de la UCRIF se iniciaran los trámites para la devolución a su país de los adultos y las investigaciones y entrevistas para identificar a los patrones de la embarcación.

Como resultado de la investigación, se produjo la detención de dos patrones, uno de los cuales ya había entrado previamente en España en patera por Almería, en 2021, utilizando otra identidad, circunstancia que se da con frecuencia en los patrones de las embarcaciones.

85.000 euros de beneficio

El objetivo de las patera-taxi, es realizar viajes desde las costas argelinas a las islas de Ibiza y Formentera y regresar rápidamente al lugar de origen, para poder realizar más viajes, aprovechando así las buenas características de la embarcación con las condiciones meteorológicas favorables.

Las organizaciones criminales consiguen así un mayor beneficio en el tráfico de personas, con una menor inversión, ya que pueden utilizar las embarcaciones varias veces, a la vez que cobran más dinero por los trayectos al disminuir la duración del viaje.

En el caso de esta patera, los ingresos obtenidos por la organización en este viaje podrían ascender al equivalente a 85.000 euros.

En esta ocasión, su intención se vio frustrada gracias a la rápida actuación de la Guardia Civil que localizó la embarcación en el mar cuando llegaba a las costas de Formentera. Los dos detenidos fueron puestos a disposición

judicial donde se decretó su ingreso en prisión.