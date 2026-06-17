El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Baleares celebra su centenario en la Cámara de Comercio de Mallorca

El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Baleares celebrará el próximo viernes 26 de junio su centenario (1926-2026) con un acto institucional que tendrá lugar a las 12:00 horas en la Cámara de Comercio de Mallorca.

El evento contará con la asistencia de destacadas autoridades, entre ellas el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, así como representantes del tejido empresarial y profesional de las Islas, como los presidentes de la Cámara de Comercio, PIMEM, ASIMA, ATA y diversos colegios profesionales.

Durante la celebración, se rendirá un emotivo homenaje al colegiado más veterano de la institución, en reconocimiento a su trayectoria y contribución al colectivo.

El acto concluirá con un cóctel que se ofrecerá en el zaguán de la Cámara de Comercio, donde los asistentes podrán compartir este hito histórico para la organización.

El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de las Islas Baleares conmemora sus cien años de historia, consolidándose como una institución fundamental en el desarrollo socioeconómico y comercial del archipiélago desde su fundación a principios del siglo pasado.

La historia de la entidad se remonta al Real Decreto del 8 de enero de 1926, que dispuso la creación del entonces llamado Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Mallorca, Ibiza y Formentera. Su andadura comenzó de manera efectiva el 23 de junio de ese mismo año, estableciendo su primera sede oficial dentro de las dependencias de la Cámara de Comercio de Mallorca.

A lo largo de las décadas, la institución ha adaptado su estructura y normativa para responder a los cambios legales y profesionales. En la actualidad, el colegio se rige por sus Estatutos particulares aprobados en 2011, por el Estatuto General de los Colegios de Agentes Comerciales (Real Decreto 118/2005) y por la Ley de Colegios Profesionales de las Islas Baleares.

Un hito clave en su evolución reciente se produjo tras la aprobación de la Ley 13/2016, que determinó la disolución del Colegio Oficial de Menorca. Tras una modificación estatutaria posterior, la entidad unificó de forma definitiva la representación de la profesión en todo el archipiélago. Desde el 15 de abril de 2017, la institución adoptó formalmente su denominación actual: Colegio Oficial de Agentes Comerciales de las Islas Baleares.

La trayectoria de celebración de la profesión comercial ya vivió un momento destacado al comienzo del siglo XXI, cuando se conmemoraron las bodas de brillante de la colegiación. En el año 2001, el programa de actos conmemorativos de este 75º aniversario tuvo un fuerte eco a nivel nacional, destacando la inauguración de la escultura Homenaje al Agente Comercial en la Estación de AVE Puerta de Atocha, en Madrid, obra del reconocido artista y escultor Francisco López Hernández.

Un centenario de alcance nacional

Con motivo de la llegada del año 2026 y la celebración del centenario, la repercusión de la efeméride ha vuelto a trascender el ámbito local. La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) se sumó formalmente a los homenajes dedicando el sorteo de la Lotería Nacional del pasado jueves 8 de enero al centenario de la creación de los Colegios de Agentes Comerciales de España.

Para esta ocasión, los décimos emitidos lucieron en exclusiva la identidad corporativa diseñada por el Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales (CGAC). El sorteo contó con una emisión de seis millones de décimos distribuidos por toda la red comercial del país, logrando una masiva difusión de la historia del colectivo y repartiendo un total de 12,6 millones de euros en premios.

Con un siglo de trayectoria a sus espaldas, la institución afronta el futuro reafirmando el compromiso y la integridad de los profesionales que conectan el tejido empresarial de las Islas Baleares.