Cientos de afectados en el aeropuerto: «Tengo un retraso de dos horas»

Cientos de personas se encuentran ahora mismo esperando en el aeropuerto de Palma con su vuelo retrasado o directamente cancelado. Son las consecuencias que ha dejado la tormenta y la lluvia, que ha inundado las instalaciones de un Son Sant Joan que ha permanecido casi una hora cerrado en la tarde de este martes y que ha visto como más de 60 vuelos no han podido despegar.

Los afectados, en su mayoría turistas, están a la espera de saber lo que finalmente pasará con su vuelo. Algunos miraban con angustia las pantallas de información que les indicaba que su avión no iba a salir hoy. Todo ello, a consecuencia del agua que ha inundado las pistas, los aparcamientos, las vías de acceso y las instalaciones interiores del aeropuerto de la capital balear.

Marc es uno de los afectados por la tormenta que ha golpeado a Mallorca, que se ha visto obligado a comprar otro vuelo. “Vuelo a Barcelona y me lo han cancelado. He visto que llovía todo el día y me lo esperaba, la verdad. Pero bueno he comprado otro vuelo y a ver si finalmente llegamos”.

Mun es otra pasajera que tenía un vuelo a Barcelona, pero le toca esperar en el aeropuerto de Son Sant Joan de Palma. “En principio tengo retraso de dos horas. Venía sabiendo todo lo que ha pasado. No sabía ni siquiera si saldría el avión pero he venido igualmente”.

Y es que durante una hora el aeropuerto ha paralizado su actividad a causa de las grandes inundaciones tras la fuerte tormenta que ha sacudido al aeródromo palmesano, y que ha dejado 45 litros por metro cuadrado en una hora, con picos de hasta 90. En concreto, entre las 16.00 y las 17.00 horas no han despegado ni aterrizado aviones y Aena informó que todos los vuelos quedaban paralizados en estos momentos.

Por su parte, Eva, que vuela a Lleida, acaba de llegar al aeropuerto desconoce todavía si su vuelo lleva retraso, pero asegura que le ha sorprendido la cantidad de gente que se ha encontrado esperando en el interior del aeródromo. “Acabamos de llegar ahora mismo y no sabemos si tenemos retraso. Ahora miraremos de facturar pero sí que nos ha sorprendido la situación. Ha habido inundación en el parking, hemos visto grúas por todos los sitios. Ha habido bastante caos la verdad. Ahora iremos a facturar la maleta a ver que nos encontramos”.

La imposibilidad de desplazarse por la pista obligó a las tripulaciones a mantener a los pasajeros en los asientos de los aviones que habían aterrizado más de una hora, a la espera de que se pudieran ser trasladados en condiciones de seguridad hasta la terminal.

Cabe recordar que Aena ha lanzado un comunicado esta misma tarde informando que trabaja con «la mayor celeridad posible para restablecer la normalidad en el aeropuerto» y ha informado que estas precipitaciones han provocado que se active el plan de inundaciones, tanto en algunos accesos al aeropuerto como en el edificio terminal.

Son Sant Joan ha empezado a recuperar la normalidad sobre las 17.00 horas cuando se han iniciado los primeros despegues y aterrizajes y se prevé que los vuelos desviados vayan aterrizando durante la tarde y la noche en el aeropuerto palmesano, según ha informado Aena.

El aeropuerto de Palma no ha sido el único lugar que ha sufrido las consecuencias de la lluvia. La tromba de agua también ha provocado inundaciones en la Playa de Palma, especialmente en sótanos y comercios. Muchos locales se han visto obligados a cerrar sus puertas. El agua, además, ha causado daños en varios locales de alquiler de coches, motos y patinetes.