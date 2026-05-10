Cae un violento ladrón senegalés que asaltaba furgonetas en el polígono de Levante para robar herramientas

La presión policial sobre el Polígono de Llevant de Palma ha dado sus frutos. Agentes de la Policía Nacional han logrado detener a un hombre de origen senegalés tras una persecución en plena madrugada del pasado miércoles. Al sospechoso se le atribuyen, de momento, cuatro robos con fuerza cometidos de forma consecutiva en furgonetas de la zona.

La detención se produjo cuando los Grupos Operativos de Respuesta (GOR) y de Atención al Ciudadano patrullaban la calle General Ricardo Ortega. En mitad de la noche, los agentes detectaron a un individuo que caminaba cargado con dos mochilas y una bolsa de grandes dimensiones.

Lo que delató al presunto ladrón fue el contenido que llevaba: taladros, focos de obra y herramientas profesionales. Al ver las luces de las patrullas, el hombre intentó dar un giro brusco para huir, pero la reacción policial fue inmediata.

Al ser interceptado, el sospechoso fue incapaz de dar una explicación coherente sobre qué hacía con semejante arsenal de obra a esas horas de la madrugada. El registro de sus pertenencias reveló no solo el botín, sino también el «kit» delictivo: brocas metálicas, guantes y útiles específicos para forzar cerraduras de vehículos.

Mientras se procedía a su identificación, otras patrullas inspeccionaron las calles colindantes, quienes observaron hasta cuatro furgonetas asaltadas con las ventanillas hechas añicos, puertas traseras forzadas y abiertas de par en par e interior de los vehículos completamente revuelto.

Cabe destacar que la Policía Nacional había intensificado los dispositivos de vigilancia en el sector tras el notable incremento de robos en vehículos que venía denunciando el vecindario. Con este arresto, las autoridades esperan haber desactivado uno de los focos de inseguridad que más preocupaba a los trabajadores y residentes del Polígono de Llevant.

El detenido ya ha sido trasladado a dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.