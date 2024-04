Bizarrap actuará en Ibiza el 11 de junio, única actuación en España de su Live Tour 2024

Bizarrap, el DJ y productor argentino que ha alcanzado la fama mundial a través de sus colaboraciones con artistas como Shakira, Quevedo, Nicki Nicole o Nathy Peluso, actuará en la Terraza de Amnesia Ibiza el próximo 11 de junio, en el que será, por el momento, su único concierto en España dentro de su Live Tour 2024.

Tras una exitosa residencia de cinco fechas en 2023 en esta famosa discoteca de la isla, Bizarrap regresa en junio para ofrecer a los amantes de la música urbana una actuación que promete ser inolvidable.

Amnesia ha explicado en un comunicado que la producción del espectáculo estará a la altura de las expectativas, brindando a todos los asistentes una experiencia visual y auditiva que dejará a todos los presentes sin aliento.

Además, el 11 de junio Bizarrap estará acompañado por los DJ José de las Heras, Hektor Mass y Cande Gariso.

El artista argentino, que ha estado detrás de éxitos tan apabullantes como

Music Sessions #52-Quevedo y Music Session #53-Shakira, triunfó en la pasada edición de los Grammy Latinos celebrada en Sevilla, donde se alzó con tres galardones: Mejor Canción Urbana, Mejor Canción Pop y Canción

del Año. Además, se convirtió en el artista argentino con más nominaciones hasta el momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BZRP (@bizarrap)

Bizarrap continúa su ascenso meteórico con colaboraciones destacadas con artistas de renombre internacional, consolidando su posición como uno de los productores y DJ más influyentes de la actualidad.

No en vano, ocupa el tercer puesto entre los artistas de la escena hispana más escuchados en Spotify, con una base de seguidores que supera los 50 millones de oyentes mensuales.

El DJ y productor argentino estuvo presente el pasado viernes en el Festival de Música de Coachella, en California, donde sorprendió con la aparición de Shakira sobre el escenario.

En su cuenta oficial de Instagram, Bizarrap agradeció poderse presentar en un evento musical de tanta repercusión: «Un honor poder presentarme en Coachella y haber recibido tanto cariño anoche. Muy emocionado de poder levantar la bandera argentina en este festival tan histórico».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BZRP (@bizarrap)

La presencia de Shakira se anunció con un letrero en el escenario que decía: LA LOBA SE VIENE. El público estalló en gritos al ver a la artista aparecer por sorpresa mientras sonaba La Fuerte. «¡Buenas noches, Coachella! Esto es increíble, muchísimas gracias, no saben lo que me gusta verles», espetó, saludando al público. «Gracias Bizarrap, gracias por invitarme. La verdad es lo máximo estar aquí, con este público, contigo que eres mi colega, eres mi amigo», continuó.

🏜️🌵 Watch Shakira performing La Fuerte + Bzrp Music Sessions Vol. 53 with @Bizarrap at #Coachella! Also, here’s the announcement for the upcoming #LasMujeresYaNoLloran World Tour, starting this November! pic.twitter.com/KxdAtSIi8Z — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) April 13, 2024

Shakira aprovechó la invitación que le hizo Bizarrap de actuar sobre el escenario de Coachella para anunciar su nueva gira: «Hoy no me puedo contener, hoy tengo que avisarles algo. Biza, me voy de gira». «Por fin me voy de gira, empezando aquí este noviembre», dijo la artista colombiana en inglés para que todos los asistentes la pudieran entender. «Este año, en esta ciudad. No puedo esperar. No podría pedir más», aseguró, justo antes de que el productor comenzara a tocar la Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

El nombre real de Bizarrap es Gonzalo Julián Conde. Nació en Ramos Mejía, Argentina, en 1998 y comenzó su carrera musical en el año 2017. En aquel momento el artista publicaba ediciones de batallas de rap argentinas en sus redes sociales. Estos trabajos audiovisuales le fueron haciendo cada vez más conocido y terminó participando como productor de canciones de artistas argentinos. Actualmente, es conocido por sus BZRP Music Sessions y su BZRP Freestyle Sessions. Además, la revista TIME eligió al artista argentino como uno de los 10 líderes de la próxima generación.