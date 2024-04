Shakira irrumpe en el concierto de Bizarrap en Coachella: «Tengo que avisarles algo»

El pasado viernes de 12 de abril comenzó uno de los festivales más grandes e importantes del mundo. El Coachella Valley ya recibe a miles de personas que acuden al Festival de Coachella donde acuden grandes artistas cada año. En esta edición, los protagonistas que encabezan el cartel los distintos días son Lana Del Rey, Tyler, The Creator y Doja Cat. Aunque también forman parte grandes artistas, entre ellos, el gran productor argentino Bizarrap, que ha dado una sorpresa al público junto a Shakira.

Y es que la colombiana se ha colado en el escenario por sorpresa en la actuación del productor para cantar Bzrp Music Sessions, Vol. 53 y La Fuerte, las dos colaboraciones que tienen estos dos artistas y que forman parte del disco de la colombiana. Esta invitación al escenario de Coachella le ha servido a la cantante como una forma de anunciar que está a punto de comenzar su gira para el nuevo álbum que sacó el pasado 22 de marzo.

Las Mujeres Ya No Lloran El nuevo álbum / The new album OUT NOW! https://t.co/dQLlmrJOgq pic.twitter.com/f6Wz2Mmde9 — Shakira (@shakira) March 22, 2024

Shakira aparecía en el escenario con un letrero en el escenario que decía «LA LOBA SE VIENE». El público estallaba en gritos al ver a la artista aparecer por sorpresa en el escenario del festival mientras sonaba La Fuerte. «¡Buenas noches, Coachella! Esto es increíble, muchísimas gracias, no saben lo que me gusta verles», comenzó diciendo saludando al público. «Gracias Bizarrap, gracias por invitarme. La verdad es lo máximo estar aquí, con este público, contigo que eres mi colega, eres mi amigo», continuó.

«Hoy no me puedo contener, hoy tengo que avisarles algo. Biza, me voy de gira», anunciaba. «Por fin me voy de gira, empezando aquí este noviembre», continuaba diciendo, esta vez en inglés para que todos los asistentes la pudieran entender. «Este año, en esta ciudad. No puedo esperar. No podría pedir más», terminaba contando justo antes de que el productor comenzara a tocar la Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

🏜️🌵 Watch Shakira performing La Fuerte + Bzrp Music Sessions Vol. 53 with @Bizarrap at #Coachella! Also, here’s the announcement for the upcoming #LasMujeresYaNoLloran World Tour, starting this November! pic.twitter.com/KxdAtSIi8Z — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) April 13, 2024

Nada más bajarse del escenario del festival no tardó en anunciarlo a través de redes sociales, sin anunciar ninguna fecha, aunque en el espectáculo ya anticipó que sería en el mes de noviembre en California. Además, se especula que la cantante tiene planeado hacer cuatro noches en el Estadio Santiago Bernabéu.

«¡Estoy muy feliz de anunciar finalmente que LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR está en marcha! ¡No puedo esperar a volver al escenario para festejar y celebrar con mi manada de lobos! 🐺 Próximamente fechas: ¡regístrese para obtener información/acceso de preventa ahora! ¡Auuuuuuuuuuuu!», escribía en redes sociales.