Quevedo anuncia por sorpresa que se retira de la música: «Necesito vacaciones»

Quevedo ha confirmado lo que muchos de sus fans ya se temían desde hace tiempo, especialmente tras escuchar la canción Ahora qué. En ella ya avisó de sus intenciones con la frase: «2021 sembrar, 2022 recoger, 2023 coronar y 2024, desaparecer». Ha sido él el encargado de anunciar una retirada, parece que temporal, de la música.

El cantante canario ha borrado todo rastro de la red social, donde ya no hay ninguna de sus publicaciones después de borrar absolutamente todo el contenido. En esa red social también ha querido realizar un directo con sus seguidores para contar su planes de futuro.

«Me paso por aquí para darles las gracias por todo lo que ha pasado este año. Sé que se está comentando en TikTok que voy a sacar un nuevo álbum pero las cosas no son así, yo no soy una máquina. Para sacar un nuevo álbum, primero tendré que hacerlo y los artistas necesitamos tiempo», ha dicho visiblemente enfadado.

«Realmente, desde que salió Cayó la noche no he parado y necesito vacaciones. Les doy las gracias a todos, pero no esperen verme por las redes, voy a intentar desconectar», así anunciaba su retirada.

En live lo ha utilizado para dejar claro que ha contado que «tenía que hacer, lo que tenía que hacer, ahora lo he terminado y ahora me toca darme unas vacaciones». Asegura que este año ha sido espectacular y desea que en un futuro pueda volver a hacer otra gira y volver a disfrutar del calor de su público.

Pese a todo, Quevedo avisa de que todavía queda «una cosa por hacer de Donde quiero estar» y que servirá para «cerrar la etapa». Una vez lo consiga, en ese momento será cuando comiencen «mis vacaciones y mi descanso».

La espectacular carrera del cantante canario

Fue en el año 2021 cuando su nombre comenzó a sonar gracias al remix de la canción Cayó la noche, siendo uno de sus versos el que más se viralizó en redes sociales, especialmente en TikTok. Pero el gran cambio que le hizo pasar de ser un artista para el público más joven a llegar a casi todas las edades fue su colaboración con Bizarrap.

Con el argentino grabó la BZRP Music Sessions #52, un tema que se ha convertido en todo un himno y que fue la canción del año 2022 sin ninguna duda, sonando todavía con fuerza en discotecas. Pese a ser superado por Shakira, que acumula 681 millones de reproducciones, el mítico Quédate de Quevedo -título por el que es conocida popularmente- ha conseguido 619 millones de plays en YouTube hasta la fecha.