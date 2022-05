El Atlético Baleares, a vida o muerte

Tras una semana intensa que acabó el pasado martes con el cese fulminante del técnico Eloy Jiménez, sustituido por el secretario técnico Jordi Roger y su segundo Joan Vich, el Atlético Baleares afronta el último partido de la Liga regular este sábado (18:30 horas IB3) en horario unificado en el Estadio Iberoamericano Bahía Azul ante el San Fernando. El equipo llega en una situación límite, sin depender de sí mismo para clasificarse para el play off de ascenso.

Partido definitivo sin margen de error para el conjunto blanquiazul. Los palmesanos deben lograr una victoria y esperar los tropiezos de al menos dos sus rivales directos Nàstic, Linares Deportivo, y Sabadell. No lo tendrán fácil los adversarios blanquiazules. El Linares se mide al Sevilla Atlético y el conjunto del Nervión necesita los puntos ya que matemáticamente no está salvado. Por otra parte, el Nàstic, que es quinto con 58 puntos, viaja a Alcoy al Municipal del Collao, un campo siempre complicado. A los catalanes no les basta un punto. Deben sumar de a tres.

En la SAD blanquiazul están convencidos que si se logra ganar el partido en tierras andaluzas hay muchas posibilidades de disputar finalmente el playoff de ascenso. El Atlético Baleares llega séptimo a la última jornada, con 56 puntos, a dos del Sabadell y el Nàstic, cuarto y quinto con 58, y a uno del Linares, sexto con 57. Con el Andorra ya ascendido a Segunda A como campeón de grupo, en la jornada de hoy se dilucidan las cuatro plazas de play off. Se clasifican del segundo al quinto.

En el aspecto deportivo, un ilusionado Jordi Roger prepara el partido a fondo, consciente de que es el último cartucho. No queda otra que ganar y esperar los tropiezos de sus adversarios. El actual secretario técnico blanquiazul ha encontrado una plantilla animada y con fuerza para afrontar este reto final del campeonato, y un posible playoff.

En el aspecto deportivo el técnico catalán cuenta prácticamente con toda la plantilla. Sólo es baja el brasileño Cássio Junior. En cambio recupera tras cumplir partido de sanción a Miguel Ángel Cordero. Enfrente, un San Fernando que se atascó a mediados de la segunda vuelta, donde ha perdido muchos puntos que le han costado salir de los puestos de playoff.

El posible once que salte al terreno de juegos del Iberoamericano Bahía Azul podría estar formado por René, Ferrone, Carlos Delgado, Olaortua, Ignasi, Armando, Petcoff, Canario, Pastrana, Manel Martínez y Dioni Villalba. ​Partido especial y muy emotivo para el extremo del ATB Hugo Rodríguez, que vivió una etapa brillante en el cuadro andaluz.

La expedición se encuentra desde ayer en tierras andaluzas y al frente de ella está el máximo accionista y propietario Ingo Volkmann. Un Atlético Baleares que tiene la esperanza de no poner punto final a una temporada con muchos altibajos y poder disputar a partir del cuatro de junio en tierras gallegas los playoff de ascenso a la Liga Smartbank.