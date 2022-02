Último entreno de la semana del Atlético Baleares en Palma, ya que la plantilla viaja mañana a primera hora en vuelo directo a Sevilla y entrenará por la tarde en las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Sevilla. El domingo llega la jornada 23 de Primera RFEF Footters y para este partido el entrenador Xavi Calm no podrá contar con el sancionado Vinicius, el lesionado (a punto de volver a entrenar con el grupo) Iñaki Olaortua, Cordero y Jesús (tras el choque del miércoles) ni con Hugo, con molestias tras el último partido. El resto, los 19, viajarán mañana a Sevilla.

«Obviamente el ambiente del otro día no era bueno porque cuando das todo para lograr algo y se te escapa, el ambiente no puede ir bien, pero el jueves y hoy ya hemos visto al equipo bien, con más ganas que nunca de conseguir los tres puntos y cambiar la dinámica» dijo en rueda de prensa el entrenador Xavi Calm.

«Estamos en una situación en la que es igual jugar contra el último, el primero o el del medio, lo importante somos nosotros. Nos da igual el rival, hay que competir de la misma manera, lo importante es lo que nosotros necesitamos, todo el respeto para el Betis que ya nos costó mucho en la primera vuelta», dijo sobre el rival del domingo, colista del grupo.

En cuanto a los lesionados, Xavi Calm explicó que «Iñaki empezará a entrenar con el grupo la semana que viene porque está en la fase final. Hugo se ha resentido con una molestia y está descartado para esta semana. Cordero y Jesús Álvaro que tuvieron el choque están descartados para este domingo. Cordero el lunes entrenará, Jesús tal vez tenga para más partidos, no muchos. Vini está sancionado».

En cuanto a su futuro admitió que «los entrenadores siempre nos la jugamos. Está claro que esta dinámica si queremos estar arriba no es buena, pero mi sensación es clara: jugadores comprometidos y con ganas de ganar, y no es que me la juegue yo, yo lo que quiero es que el equipo gane y mis jugadores estén contentos. Siempre se tiene que entender, si desde arriba se cree lo mejor (el cambio de entrenador), pero veo que durante toda la temporada nunca hemos salido de playoff y hemos llegado lejos en Copa, pero es verdad que ahora no sumamos lo que queríamos. Pero en mi cabeza solo está en ganar al Betis y lograr los tres puntos».

«No creo que sea importante el factor psicológico, pero sí es verdad que cuando encajamos parece que el partido se nos escape y con los recursos y jugadores que tenemos no puede pasar porque tenemos equipo para remontar siempre, sin duda. Debemos trabajar, nos marquen o marquemos nosotros y quizá fuera de casa nos falte esa estabilidad, ser más equipo constante y que no nos afecte tanto. Todo el mundo sabe que necesitamos los tres puntos pero debemos prepararnos para todo», añadió para finalizar.