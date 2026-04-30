ASIMA impulsa la innovación, los servicios y la competitividad en su asamblea general

La Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA) celebró este pasado miércoles su Asamblea General Ordinaria, reuniendo a asociados y representantes del tejido empresarial, con el objetivo de hacer balance del último ejercicio y analizar los principales retos de futuro.

El presidente de ASIMA, Francisco Martorell, fue el encargado de inaugurar la sesión y destacó el trabajo desarrollado durante el último año, según ha informado la asociación en un comunicado. «Hemos trabajado en múltiples ámbitos: desde la interlocución constante con las administraciones para mejorar infraestructuras, movilidad, seguridad y servicios, hasta el refuerzo de iniciativas que aportan valor directo a las empresas. Nuestro objetivo ha sido, y sigue siendo, claro: mejorar la competitividad de nuestros espacios empresariales y facilitar la actividad de quienes desarrollan en ellos su labor”, afirmó.

En su intervención, Martorell subrayó los principales ejes de actuación de la asociación: «Mejorar los servicios, impulsar la innovación, reforzar la competitividad empresarial y representar con firmeza a nuestros asociados ante la sociedad y las administraciones».

Durante la Asamblea se abordaron los distintos puntos del orden del día, entre ellos la presentación de la Memoria de actividades del ejercicio anterior y las cuentas correspondientes a 2025 y 2026. Asimismo, se aprobó la modificación de los estatutos y del reglamento de régimen interno de la entidad. En el apartado de renovación de cargos, se designó a Andrés Vidal (Autovidal) como vicepresidente del polígono de Son Castelló y a Inés Rotger (Distribuidora Rotger) y Juan Carlos Rosselló Gual (Socías y Rosselló) como vocales de la Comisión Coordinadora y Ejecutiva.

Por su parte, el director general de Infraestructuras y Polígonos Industriales, Pedro Manuel Led López, informó sobre las actuaciones llevadas a cabo durante el último año en Son Castelló y Can Valero, así como sobre el proyecto de reforma de la primera fase de Camí des Reis, en Can Valero.

La sesión concluyó con un reconocimiento a empresas destacadas por su trayectoria, mediante la entrega de placas conmemorativas a Banca March, con motivo de su centenario, y a Humiclima y Rullán Navarro, en reconocimiento a sus 50 años de actividad.

Banca March es uno de los principales bancos especializados en banca privada y asesoramiento a empresas en España, con especial foco en las empresas familiares y las familias empresarias. En el año en que celebra su primer centenario, la entidad se mantiene como el único banco de propiedad totalmente familiar desde su fundación en 1926. La firmeza de la propuesta de valor de Banca March ha sido respaldada por la agencia de calificación crediticia Moody’s, que ha elevado el rating a largo plazo de Banca March a A1 con perspectiva estable, con lo que continúa siendo una de las entidades con mejor rating del sistema financiero español, por delante del Reino de España.

Humiclima, por su parte, celebra su 50 aniversario consolidando medio siglo de crecimiento, innovación y presencia internacional. Desde 1976, con sede en Palma, la compañía impulsa proyectos dentro y fuera de España con los estándares de calidad, eficiencia y servicio que la definen. En este aniversario, Humiclima reafirma su compromiso con la excelencia técnica y la mejora continua, manteniendo su vocación de ofrecer soluciones a medida y seguir construyendo valor, proyecto a proyecto.

La empresa familiar Rullán Navarro cumple medio siglo de trayectoria en el sector de las bebidas. Un referente del sector, con una reputación sólida y reconocida en el mercado como distribuidores oficiales en Mallorca de marcas de champagne de prestigio internacional como Moët Hennessy, así como de reconocidas marcas de vinos, cavas, cervezas y destilados, además del prestigioso café italiano Segafredo Zanetti.

Con esta Asamblea, ASIMA reafirma su compromiso con el desarrollo y fortalecimiento del tejido empresarial, impulsando iniciativas que contribuyan a la mejora continua de los polígonos empresariales y al crecimiento económico.