Antonio Vadillo: «Hay que ir sumando partidos con victorias»

Antonio Vadillo afronta el partido contra el Jimbee Cartagena Costa Cálida con la certeza de que será un duelo exigente. «Para mí, personalmente, es el equipo más completo que hay en la liga. Nos van a obligar a mantener la concentración muy alta, a nivel ofensivo a estar a un gran nivel, y sobre todo a ser contundentes en las áreas», comenta Vadillo.

“Tuvimos muchos errores en la finalización; no podemos generar tantas ocasiones y no meterlas. Nos llegaron muy poquito a portería, pero tenemos que ser ambiciosos en ataque. No podemos pensar que ya la meteremos… Que nos sirva de aprendizaje», reflexiona Vadillo sobre el último partido en Burela. Aun así, el técnico señala también la necesidad de mantener la calma y ser conscientes del potencial del equipo: «Estamos en muchas competiciones, la marcha va a un ritmo muy elevado y somos un equipo muy nuevo y joven».

Con una liga tan competida, Vadillo insiste en la importancia de sumar puntos con regularidad: «Es una liga muy apretada. Tenemos que ir sumando puntos. El sábado acabé enfadado porque entendí que nos dejamos dos puntos que nos hubiesen venido muy bien en la clasificación. Si mañana no ganamos, seguiremos a remolque. Hay que ir sumando partidos con victorias.»

Por su parte, ante un nuevo mes cargado de partidos, Mario Rivillos reconoce que «a los jugadores lo que nos gusta es jugar, estar en dinámica de partido. Sí que es cierto que son muchos, y Vadillo tiene que gestionar el minutaje, son pocos entrenamientos… Pero nos gusta estar en ritmo de competición».

El segundo capitán del Illes Balears Palma Futsal también se refiere a la importancia del encuentro de mañana: «Es un partido muy importante de cara a seguir ahí arriba, ante un rival que está haciendo las cosas muy bien, no solo este año sino en temporadas anteriores; es el actual campeón de liga, así que tenemos que respetarlo como tal, pero sin miedo a nada. Vamos a ir a por ellos desde el primer momento, con nuestra gente, un partido bonito de disputar».

En cuanto a su reciente convocatoria con la selección española, Rivillos destaca el valor personal de esta vuelta, tras ocho años de ausencia en el combinado nacional: «Para mí es un chute de energía, pero ahora mismo mi objetivo es estar a disposición del club en todos los partidos posibles. Estar en la selección es algo bonito, llevaba ocho años sin ir y para mí es algo muy especial. Significa que estoy haciendo algo bien y me motiva aún más para seguir dando aquí el 100%».