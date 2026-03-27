Un alcalde de Mallorca, bailando al estilo Iceta, mientras crece la inseguridad en su pueblo y no tiene policías

Al alcalde regionalista del pueblo mallorquín de Muro, Miquel Porquer (El Pi), le está cayendo la del pulpo. Después de tener a su municipio con una inseguridad creciente debido a la alarmante falta de policías locales, ahora se le ha visto totalmente despreocupado bailando al más puro estilo del socialista Miquel Iceta durante una verbena.

La escena se produjo en la noche del pasado sábado 21 de marzo cuando varios vecinos de Muro cazaron al primer edil bailando al ritmo de la música junto a otros concejales del Ayuntamiento. Un vídeo que se ha ido compartiendo entre los vecinos y residentes del pueblo, generando entre risas e indignación.

Y es que en el mismo momento del baile se estaba produciendo una grave pelea entre jóvenes en una calle de Muro. Los testigos llamaron a la Policía Local pero no contestó nadie debido a la falta de efectivos, y tuvo que ser la Guardia Civil la que se encargó del incidente.

Todo ello mientras el pueblo de Muro vive desde hace meses bajo mínimos de policías locales. Hay que recordar que tan sólo quedan 11 agentes en el municipio, cinco de ellos para patrullar las calles mientras el resto realizan otro tipo de tareas administrativas, todo ello mientras Miquel Porquer no toma ninguna decisión para paliar el problema.

Para más inri, en los últimos dos años hasta 25 policías locales se han marchado a otros municipios, ya que cuentan con mejores condiciones laborales. Desde la plantilla de Muro acusan al primer edil de «falta de implicación».

Por su parte, el sindicato UGT considera que los agentes de muro llevan años soportando una «situación límite» y aseguran que en el cuerpo hay un «malestar generalizado» debido a una «clara incapacidad de retención» del Consistorio que dirige Porquer.

Por si fuera poco, explican que actualmente serían necesarios hasta 92 policías para garantizar un mínimo de dos policías por turno, un hecho que está provocando una clara «sobrecarga de trabajo» a la actual plantilla.