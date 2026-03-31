Ahora sí: el precio de la vivienda en Baleares supera los máximos de la burbuja inmobiliaria de 2007

El precio de la vivienda en Baleares supera los máximos de la burbuja inmobiliaria de 2007, después de que haya aumentado un 15,5% a nivel interanual, confirmando que no tiene techo en la comunidad con el mercado inmobiliario más caro de España.

Según el estudio IMIE Mercados Locales 2026, el valor de la vivienda en Baleares supera la media nacional y excede los niveles máximos alcanzados por la burbuja junto con otras tres comunidades.

Así, el informe de Tinsa by Accumin indica que en España el precio de la vivienda nueva y usada ha aumentado un 3,2% respecto al trimestre anterior y es un 14,3% más cara que hace un año.

Eliminando el efecto de la inflación, esto supone un crecimiento real de 11,8% interanual (frente al 10,7 % registrado el trimestre anterior), que sitúa el actual nivel de precios a -34% desde los máximos alcanzados en la burbuja de 2007 y a +32% de los mínimos de 2008.

Además, ha señalado que el porcentaje de renta que un hogar medio en Baleares destina al pago de una hipoteca (que cubra el 80% del valor de la vivienda) supera la media nacional y se sitúa por encima del 35%, junto a otras siete comunidades.

A nivel provincial, las capitales tienden a superar el crecimiento de los precios residenciales y, del total de 52 capitales, se supera el 10% de variación interanual en 30 de ellas. En San Sebastián, Madrid y Barcelona, el precio del metro cuadrado supera los 4.000 euros en los primeros tres meses del año. A estos les siguen Palma (3.439 euros) y Bilbao (3.439 euros).

El alquiler disparado

El precio de la vivienda en alquiler ha experimentado en Baleares una subida del 6,3% durante el último año, hasta situarse en 19,7 euros el metro cuadrado, según el último informe de precios de idealista.

Este dato supone una subida trimestral de las rentas del 3% y del 1% con respecto al mes anterior. Además, el precio creció un 7,6% en Palma durante los últimos 12 meses, hasta situarse en 18,6 euros/m², lo que representa un récord histórico de las rentas en la ciudad.

La mayor subida interanual entre los municipios analizados por idealista en Baleares se produjo en Sant Josep de Sa Talaia (10%), seguida del incremento de Port de Pollença (8,2%) y Andratx (7,8%). Por otra parte, Alcúdia (-3,7%) y Santa Eulària des Riu (-2,6%) experimentan los únicos descensos entre los mercados analizados por el portal Idealista.

Sant Antoni de Portmany (26 euros/m²) se convierte en el mercado más exclusivo de las Islas entre los analizados, por encima de Sant Josep de Sa Talaia (25,8 euros) y Santa Eulària (24,2 euros).