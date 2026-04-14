Advertencia de Prohens a Vox en Baleares tras los resultados de Hungría: «Cuidado con el populismo»

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha advertido a la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, de que vaya con «cuidado con el populismo», después de que esta última haya vuelto a preguntar en el pleno por el coste de la asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular. Han aparecido, sin citarlos, los resultados de las recientes elecciones en Hungría.

«Vaya con cuidado con el populismo e intentar engañar y confundir a los ciudadanos, porque ya lo hemos visto: el populismo, tanto de derechas como de izquierdas, no puede engañar a todo el mundo todo el tiempo», ha completado Prohens su aviso a la bancada de Vox en el Parlament balear.

La portavoz de Vox ha hecho prácticamente la misma pregunta a la presidenta que en el último pleno, de modo que Prohens ha respondido de forma similar, subrayando que el Govern defiende la asistencia universal por razones de humanidad y de salud pública.

«Me lo puede preguntar en euros, pesetas o dólares, pero comprenderá que el IB-Salut y sus gerencias solo tienen un presupuesto y una contabilidad, y no distinguen las partidas en función de a quién atienden. Y esto una representante pública lo tendría que saber», ha apostillado Prohens.

Azote también para Negueruela

El socialista Iago Negueruela le ha echado en cara a la presidenta balear una publicación en su cuenta de la red social X en la que hacía referencia a una información periodística acerca de la presión en la sanidad pública balear y en la que cargaba la responsabilidad sobre el Gobierno de Pedro Sánchez.

«Me sorprende que haga tuits para no explicar la situación caótica de su consellera en vez de cesarla, que no pida perdón a los pacientes o que la única crítica sea a Pedro Sánchez», ha señalado Negueruela.

«Esta noticia y este tuit o no los ha leído bien o no los ha entendido. Usted no sería apto para el nuevo bachillerato de excelencia», ha replicado Prohens.

El socialista, en su réplica, ha considerado que la presidenta debería «tener más educación con la oposición y ser más respetuosa», pese a que desde la bancada de su partido «le rían las gracias».