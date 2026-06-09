Acusan a un hombre de intentar matar a otro con un sacacorchos en Palma: «Me defendí, me obligaba a practicarle una felación»

Un hombre acusado de intentar asesinar a otro apuñalándolo con un sacacorchos en el trastero de una azotea en Palma en febrero de 2025 ha asegurado en el juicio que lo hizo «para defenderse» de una propuesta sexual forzada. «Me dijo que le practicara una felación, yo me negué, me aparté y empezamos a pelear», ha indicado frente al juez.

Según el procesado, un inmigrante en situación irregular, los hechos se desencadenaron cuando le pidió explicaciones a la víctima sobre un papel donde figuraba el nombre de su esposa. El acusado afirma que la víctima le exigió una felación a cambio de enseñarle dicho papel.

«Yo me negué y me aparté. Él sacó un cuchillo, me agarró la cabeza y me la puso entre sus piernas y cogió un cuchillo», asegura. Posteriormente, empezó un forcejeo en el que el varón logró hacerse con el sacacorchos, aunque no recuerda cuántas veces lo usó porque «todo quedó oscuro».

Sin embargo, insiste en que lo hizo para defenderse y que, inmediatamente después, estuvo taponando la herida de la víctima hasta que llegó la ambulancia.

Sobre esta cuestión, dos médicos forenses han coincidido a la hora de valorar como «esenciales» y «muy importantes» los intentos que el propio acusado hizo de taponar las heridas de la víctima. «A lo mejor la ambulancia no hubiera llegado a tiempo», ha añadido una de ellas, dada la gran pérdida de sangre.

Según han apuntado, la víctima presentaba tres heridas en tórax, cabeza y mano. La de la cavidad torácica era la más importante por la cercanía de órganos vitales y la de la mano era defensiva. Una de las forenses, por otra parte, ha confirmado que había sufrido brotes psicóticos.

Al final del interrogatorio, el individuo se ha mostrado arrepentido y dispuesto a pedir perdón a la víctima personalmente. «No es mi enemigo; lo que pasó aquel día no tenía que haber pasado», ha añadido.

La Fiscalía mantiene una petición de condena a 15 años de prisión y el pago de una indemnización de más de 20.000 euros como supuesto autor de un delito de tentativa de asesinato.

La acusación particular, por su parte, ha rebajado la calificación a tentativa de homicidio, al valorar el arrepentimiento y la voluntad del acusado de hacerse cargo de la indemnización, y pide cinco años y seis meses de prisión.

La defensa, por su parte, cree que se trata de un delito de tentativa de homicidio, pero en desistimiento, es decir, que decidió libremente no consumarlo y cree por ello que sólo tiene que ser condenado a un año y seis meses de prisión.