Pilar Palao, enferma terminal, pide ayuda para sus perros: «Me queda muy poco de vida, alguien que los adopte y los quiera mucho»

Pilar Palo, una vecina de Zaragoza con una enfermedad terminal, ha pedido ayuda a través de las redes sociales para que alguna familia o cuidadora se pueda hacer cargo de sus dos perros una vez ella no esté. Este mensaje ha contado con una gran repercusión y ha creado un movimiento solidario para que los dos animales puedan encontrar un acomodo para cuando su dueña falte. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre esta bonita historia que se ha hecho viral en las redes sociales.

El pasado 10 de octubre, Pilar Palo, que en las redes sociales se llama @palao_pilar, publicó un mensaje en el que confesó que le queda «muy poco tiempo de vida» y en estos «dos meses» que le quedan sobre la faz de la tierra quiere conseguir que alguna familia o centro de acogida se pueda quedar con sus dos perros para cuando ella no esté. Lógicamente, este mensaje se ha hecho viral y cuenta con miles de reproducciones que van destinadas a un buen fin.

Una enferma terminal pide ayuda para sus perros

«Amigos zaragozanos, os presento a Rasmia, 6 años y la perra más buena y tranquila del mundo, y a Rolde, dos años, juguetón y muy cariñoso. Me queda muy poco de vida, ni dos meses; alguien que los adopte y los quiera mucho. Por favor, difundid». Este fue el mensaje publicado en las redes sociales por Pilar Palo, una enferma terminal a la que le quedan dos meses de vida y que quiere ayudar a sus dos perros.

Amigos zaragozanos, os presento a Rasmia, 6 años y la perra más buena y tranquila del mundo y a Rolde, dos años, juguetón y muy cariñoso. Me queda muy poco de vida, ni dos meses,alguien que los adopte y los quiera mucho. Por favor difundid. https://t.co/Ws4dmCrC4w — Pilar Palao (@palao_pilar) October 10, 2026

Según ella misma describe, por un lado está Rasmia, de 6 años, que «es la perra más tranquila y buena del mundo», mientras que por otro lado está Rolde, de «dos años, juguetón y muy cariñoso». Además, esta vecina de Zaragoza ha publicado la foto de los dos animales para los que solicita ayuda, ya bien sea acogiéndolos una familia o un centro de acogida en el que puedan vivir hasta encontrar un nuevo hogar.

Lógicamente, este mensaje se ha hecho viral y en cinco días cuenta con un total de 225,6 mil visualizaciones y un gran número de comentarios de personas que han querido solidarizarse con Pilar y darle ánimos en su lucha y con su objetivo de poder ayudar a sus dos perros. «Tu corazón vivirá latiendo en sus pasos y reflejado en cada caricia que pronto encontrarán; descansa sabiendo que su amor continuará brillando. Todo mi cariño y un abrazo infinito», le ha escrito un usuario, mientras que otros confían en que «la magia de twiter haga su efecto y encuentren un hogar donde los adopten juntitos. Si tuviera menos animales me los quedaría yo. Suerte pequeños y mucho ánimo y fuerza para ti».