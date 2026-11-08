Ramón María del Valle-Inclán, dramaturgo de la generación del 98, sobre el amor: «Hay quien prefiere ser el primer amor; yo he preferido siempre ser el último»

Ramón María del Valle-Inclán fue una de las figuras más singulares de la literatura española de finales del siglo XIX y principios del XX. Su obra renovó el teatro y la narrativa con una mirada crítica sobre la sociedad de su tiempo.

Entre sus frases célebres destaca una reflexión sobre el amor y el lugar que cada persona desea ocupar en la vida sentimental de otra: «Hay quien prefiere ser el primer amor; yo he preferido siempre ser el último».

Qué significa la frase de Valle-Inclán sobre ser el último amor

La frase distingue entre ser la primera persona de la que alguien se enamora y convertirse en aquella con la que quiere compartir su vida. El primer amor suele estar ligado a la ilusión, los descubrimientos y las emociones de una experiencia nueva. El último, en cambio, representa la posibilidad de encontrar a alguien con quien construir una relación duradera.

Las experiencias sentimentales cambian la forma de entender el amor. Con el tiempo, cada persona descubre qué busca en una pareja, qué espera de una relación y qué está dispuesta a compartir. Por eso, ser el último amor no significa necesariamente ser el más intenso, sino encontrar a alguien con quien sentirse bien y querer seguir adelante.

Valle-Inclán contrapone así dos formas de vivir el amor: ser quien llega primero o ser quien permanece. La cita no significa que todas las relaciones deban durar para siempre, sino que, para algunas personas, tiene más valor encontrar a alguien con quien compartir el futuro que ser el primero en llegar.

Valle-Inclán y la generación del 98: una literatura crítica e innovadora

Ramón María del Valle-Inclán nació en Vilanova de Arousa en 1866 y murió en Santiago de Compostela en 1936. Fue uno de los escritores más destacados de su época y cultivó tanto la narrativa como el teatro.

A lo largo de su trayectoria, pasó del modernismo a un estilo propio, marcado por la crítica social y una forma muy particular de retratar la realidad. Su técnica más conocida es el esperpento. Con ella mostró los aspectos más grotescos y contradictorios de la sociedad española.

Por qué sigue vigente esta reflexión sobre el amor

La frase de Valle-Inclán sigue vigente porque plantea una cuestión que continúa presente en las relaciones sentimentales: ¿Es más importante ser la primera persona de la que alguien se enamora o aquella con la que decide construir una vida en común?

No existe una respuesta única. Para algunas personas, el primer amor conserva un significado especial por la novedad y la intensidad de aquella experiencia. Para otras, una relación que llega después puede tener un valor diferente, al estar marcada por un mayor conocimiento de uno mismo y de lo que se busca en una pareja.

La reflexión de Valle-Inclán te hace pensar en el lugar que ocupa cada persona en la vida de otra. Más que decidir si es mejor ser el primer o el último amor, la frase recuerda que lo importante puede ser encontrar a alguien con quien compartir el futuro y construir una relación duradera.