Azcón defiende la prioridad nacional: «Una asignación justa de los recursos públicos basada en un arraigo real»

Jorge Azcón, candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, ha afirmado este martes en las Cortes de Aragón, que el denominado «principio de prioridad nacional» que reclama Vox para llegar a acuerdos autonómicos con el Partido Popular es «fácil de entender» y quiere establecer «una asignación justa de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio».

Durante la primera jornada del pleno de investidura, Azcón, candidato del PP y presidente en funciones de la región, ha defendido las medidas pactadas entre su formación y Vox, con el objetivo de que «los aragoneses no se vean postergados en el acceso a las ayudas públicas que se financian mediante sus impuestos».

Azcón ha pedido «que nadie busque confundir» al respecto y deja claro que «este enfoque en la prestación de las ayudas y de servicios públicos se hará cumpliendo estricta y escrupulosamente con la legalidad». Además, ha subrayado que el potencial Gobierno de Aragón «no privará a ninguna persona de atención sanitaria y social básica».

«Este es el sentido claro de esa prioridad nacional recogida en nuestros acuerdos», ha afirmado, en su intervención. «Que los baremos de acceso a las ayudas sociales respeten escrupulosamente las leyes, demuestren arraigo territorial y la aportación al sistema de quienes las reciben. Sea cual sea su nacionalidad», ha añadido.

Acto seguido, se ha dirigido «al PSOE y a la izquierda», a quienes ha reclamado que «dejen de rasgarse las vestiduras», ya que estos criterios «llevan operativos en España desde los tiempos de Felipe González». Además, ha añadido que los socialistas «aplican» los criterios en las comunidades autónomas donde gobiernan, «porque es lógico y justo que los gobiernos ayudemos a quienes tienen arraigo y contribuyen con sus impuestos».

«Que quienes reciban ayudas, sea cual sea su procedencia, deben acreditar de acuerdo a distintas baremaciones una vinculación legal, efectiva y beneficiosa con el territorio donde viven», ha explicado Azcón, que destaca que «Aragón necesita seguir recibiendo de forma legal y ordenada a personas de otros países que quieran venir a contribuir con su trabajo a la creación de riqueza», que «merecen y deben recibir el apoyo de nuestro sistema». En la misma línea, ha defendido luchar «con todos nuestros medios» contra la inmigración «ilegal» y «quienes busquen aprovecharse de ella».