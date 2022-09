El PSOE andaluz exige a Juanma Moreno actuar contra la inflación a la que nos aboca Sánchez

El PSOE ha vuelto a hacerlo. A través de supuestas quejas, responsabiliza a gobiernos autonómicos controlados por el PP de lo que el Gobierno de Pedro Sánchez se muestra incapaz de controlar, como es el ejemplo de la inflación. Este sábado, el secretario de Servicios Sociales, Mayores y Diversidad Funcional del PSOE andaluz (PSOE-A), José Luis Ruiz Espejo, ha exigido a la Junta de Andalucía de Juanma Moreno que «no pierda el tiempo» ante la incontrolable subida de precios.

«La subida de precios y la inflación que sufrimos en España y en toda Europa tiene reflejo también en Andalucía sin que veamos una respuesta por parte del Gobierno andaluz», ha dicho Ruiz Espejo, que ha instado a que se adopten medidas de apoyo a las familias andaluzas en general y, en particular, a las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

Así, en un comunicado, ha apostado por que la Junta de Andalucía complemente las medidas de apoyo que, dice, ha puesto ya en marcha el Gobierno de España, «máxime cuando en Andalucía tenemos tasas de pobreza y déficit sociales a la media nacional».

De hecho, según ha agregado, Andalucía está en peores condiciones para afrontar la inflación que el resto del país al contar con un 25% menos de PIB que en España y una tasa de pobreza del 38,7%. Además, ha llamado la atención sobre la situación de los menores, ya que 400.000 niños se encuentran en Andalucía «en riesgo de pobreza».

También ha recordado la situación de los mayores en Andalucía, donde las «listas de espera para personas dependientes y los tiempos de calificación de solicitudes superan la media española», a lo que se une que la tasa de residencia para personas mayores está por debajo de la media en Andalucía.

«Tenemos una situación que merece el apoyo y la atención por parte del Gobierno de Andalucía como exigimos desde el PSOE», ha concluido Ruiz Espejo, dejando claro que «no hay progreso económico cuando alguien se queda atrás, no hay progreso si no hay igualdad y equidad».

Esta misma semana veíamos cómo Pedro Sánchez realizaba tres intervenciones en el Senado, dos como réplica a Alberto Núñez Feijóo, y una de ellas, de más de 45 minutos, volcada única y exclusivamente en atacar al líder del PP. Sin embargo, en ninguna de sus intervenciones fue capaz el presidente del Gobierno de hablar de lo que verdaderamente preocupa y empobrece a España: la inflación, derivada de una crisis energética en la que el Gobierno socialcomunista no sigue sumiendo.