Precio de la gasolina hoy 8 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
El precio de la gasolina y dónde repostar hoy miércoles en Andalucía
Soy mecánico y estos son los trucos para ahorrar combustible ante la subida del precio de la gasolina
Simple pero pocos españoles lo tienen en cuenta: el eficaz truco para ahorrar gasolina
Si tienes que coger el coche o de hecho, lo coges todos los días o tienes pensado llenar el depósito para salir por fin de vacaciones, debes recordar la subida de precios que experimentan los combustibles desde hace días. No es algo exagerado, pero lo cierto es que desde que acabara su periodo de rebaja en el IVA, y se pasara a esos descuentos temporales y que para el mes de julio es de 15 céntimos por litro ya estamos pagando un poco más tanto en la gasolina como el diésel, de modo que toma nota porque a partir de los datos del Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, esto es lo que te cuesta repostar hoy miércoles 8 de julio en las principales ciudades de Andalucía.
Precio de la gasolina hoy 8 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
Si vives en Sevilla, estas que te listamos son las gasolineras más baratas hoy:
Gasolina 95
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1,349 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1,349 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005, km 10,8. Precio: 1,359 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1,359 €/l.
- Oroil. La Algaba. Carretera A-431, km 132,5. Precio: 1,359 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,359 €/l.
- Ballenoil. San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,359 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,359 €/l.
- Ballenoil. Fuentes de Andalucía. Calle Virgen del Carmen, s/n. Precio: 1,359 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,365 €/l.
Gasolina 98
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1,159 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1,499 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera C.C. Almazara Plaza (A-376), km 2. Precio: 1,499 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1,539 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1,544 €/l.
- Cepsa. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1,559 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1,589 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,599 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1,599 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1,629 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1,369 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1,369 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1,379 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1,399 €/l.
- Canges del Hoyo. Utrera. Carretera A-376, km 22,3. Precio: 1,399 €/l.
- Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1,399 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera C.C. Almazara Plaza (A-376), km 2. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1,399 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1,399 €/l.
Precio de la gasolina hoy 8 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
Si vives en Cádiz, estas son las gasolineras más baratas hoy:
Gasolina 95
- Meroil. Puerto Serrano. Carretera Sevilla-Ronda A-375, km 38,500. Precio: 1,379 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1,379 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1,379 €/l.
- Petro Grado. El Puerto de Santa María. Avenida Menesteo, s/n. Precio: 1,379 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, s/n (Polígono Industrial Campamento). Precio: 1,379 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,387 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1,389 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,389 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1,389 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1,389 €/l.
Gasolina 98
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,439 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,459 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1,479 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, Mesón Pancho, km 94,2. Precio: 1,539 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. A-480, km 25,8. Precio: 1,589 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1,629 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera El Calvario, km s/n. Precio: 1,639 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, km 639,8. Precio: 1,649 €/l.
- Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 1,669 €/l.
- E.S. La Almoraima. Almoraima. Carretera A-369, km 11. Precio: 1,669 €/l.
Diésel
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,378 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,389 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,395 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1,395 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1,395 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1,395 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,395 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1. Precio: 1,395 €/l.
- Plenergy. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, km s/n. Precio: 1,395 €/l.
- Seroil Energy. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1,395 €/l.
Precio de la gasolina hoy 8 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas que son las gasolineras más baratas para llenar el depósito hoy miércoles:
Gasolina 95
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,335 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1,392 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,416 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,439 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1,439 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,439 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino Higueral El, 28. Precio: 1,439 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1,439 €/l.
- Plenergy. Algarrobo. Calle Talleres, 4. Precio: 1,439 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. Precio: 1,447 €/l.
Gasolina 98
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1,549 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1,559 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1,559 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Av. Antonio Machado, 110. Precio: 1,599 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1,619 €/l.
- Cepsa. Almargen. A-384, km 44. Precio: 1,639 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,639 €/l.
- Agla. Yunquera. Carretera C/Castillo, s/n, A-366, km 1. Precio: 1,644 €/l.
- BP Río Grande. Cártama. Carretera A-357 Campillos-Málaga, km 47. Precio: 1,669 €/l.
- Galp. Fuengirola. Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n. Precio: 1,674 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1,389 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,393 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1,405 €/l.
- Trops. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1,418 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1,429 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1,429 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1,429 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino Higueral El, 28. Precio: 1,429 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1,429 €/l.
- Plenergy. Algarrobo. Calle Talleres, 4. Precio: 1,429 €/l.
Precio de la gasolina hoy 8 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas que son las gasolineras más baratas para llenar el depósito hoy:
Gasolina 95
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,394 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,399 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1,399 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,409 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1,409 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,414 €/l.
- La Chica. La Carlota. Carretera A-445 Posadas-La Carlota, km 19,200. Precio: 1,419 €/l.
- Minioil. Puente Genil. Carretera Estepa-Guadix, km 8,5. Precio: 1,419 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1,499 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1,529 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,539 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,539 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,549 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1,569 €/l.
- BP Palma del Río. Palma del Río. Polígono PI El Garrotal Oeste, Parc. M2. Precio: 1,625 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1,625 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1,639 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,300. Precio: 1,655 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,374 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1,398 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1,409 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,414 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores – Sector UI.3 Industrial, 66. Precio: 1,429 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1,429 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1,439 €/l.
- Minioil. Puente Genil. Carretera Estepa-Guadix, km 8,5. Precio: 1,439 €/l.
- Carrefour. Puente Genil. Carretera La Rambla, s/n. Precio: 1,439 €/l.
Precio de la gasolina hoy 8 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, estas que son las gasolineras más baratas para llenar el depósito hoy:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,299 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,299 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,299 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1,299 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1,299 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,339 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1,339 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,339 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1,339 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1,339 €/l.
Gasolina 98
- AM97 Plus. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1,459 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,469 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1,469 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen izquierdo). Precio: 1,499 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen derecho). Precio: 1,499 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera Armilla, km 7. Precio: 1,499 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1,499 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1,499 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1,499 €/l.
- San Lázaro Güevéjar. Güevéjar. Carretera NE-55, km 16. Precio: 1,527 €/l.
Diésel
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1,339 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1,339 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1,339 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1,339 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1,339 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,339 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1,339 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1,339 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1,339 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1,339 €/l.
Con los listados ofrecidos ya sabes dónde repostar en las principales ciudades andaluzas, pero si deseas poder hacer consulta en otro momento, puedes entrar tú mismo en el Geoportal de Gasolineras, y ver resultados en forma de listado o también en forma de mapa como este que te mostramos a modo de ejemplo, de Cádiz.