Precio de la gasolina hoy 24 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Hoy 24 de junio es festivo en algunas comunidades por la celebración de San Juan y aunque no es el caso de Andalucía, sí que hay varias localidades o municipios que tienen este día marcado como festivo local, es el caso por ejemplo de Almería, de Chiclana de la Frontera o Sanlúcar de Barrameda en Cádiz, Motril, Almuñecar en Granada o Frigiliana en Málaga, de modo que puede que hayan más desplazamientos de lo habitual, así que podemos hacer un repaso ahora y consultar cuáles son los Precios de la gasolina hoy 24 de junio y donde se localizan las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.

Precio de la gasolina hoy 24 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

Estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles en Sevilla:

Gasolina 95

Plenergy , San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14. 1,249 €/l.

, San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14. 1,249 €/l. Petroprix , San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. 1,249 €/l.

, San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. 1,249 €/l. Q8 , San José de la Rinconada, Autovía A-3104 km 7. 1,269 €/l.

, San José de la Rinconada, Autovía A-3104 km 7. 1,269 €/l. Ballenoil , San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2. 1,269 €/l.

, San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2. 1,269 €/l. Ilipamagna , Alcalá del Río, Calle Variante CC-431, 127,4. 1,277 €/l.

, Alcalá del Río, Calle Variante CC-431, 127,4. 1,277 €/l. Masfuel , La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6. 1,278 €/l.

, La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6. 1,278 €/l. Moove , Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n. 1,278 €/l.

, Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n. 1,278 €/l. EMC Red Power 24 , San José de la Rinconada, Ctra. SE-111/A-8005 km 10,8. 1,279 €/l.

, San José de la Rinconada, Ctra. SE-111/A-8005 km 10,8. 1,279 €/l. Tamoil , Sevilla, Calle Pino Central, 14. 1,279 €/l.

, Sevilla, Calle Pino Central, 14. 1,279 €/l. Petroprix, Calonge, Calle Metalurgia, s/n. 1,285 €/l.

Gasolina 98

Alcampo , Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. 1,461 €/l.

, Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. 1,461 €/l. BS Energy , Los Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n. 1,489 €/l.

, Los Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n. 1,489 €/l. Shell , Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. 1,489 €/l.

, Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. 1,489 €/l. Family Energy , Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. 1,499 €/l.

, Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. 1,499 €/l. Galp , Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km 4. 1,499 €/l.

, Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km 4. 1,499 €/l. Family Energy , Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km 2. 1,499 €/l.

, Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km 2. 1,499 €/l. 7267 , Camas, Carretera Extremadura km 28. 1,505 €/l.

, Camas, Carretera Extremadura km 28. 1,505 €/l. Los Ventolines (Agla) , Pilas, Pilas-Villamanrique km 1,5. 1,509 €/l.

, Pilas, Pilas-Villamanrique km 1,5. 1,509 €/l. Galp , Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5. 1,519 €/l.

, Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5. 1,519 €/l. Galp, Sevilla, Avenida Andalucía, 44. 1,519 €/l.

Diésel

Ilipamagna , Alcalá del Río, Calle Variante CC-431, 127,4. 1,339 €/l.

, Alcalá del Río, Calle Variante CC-431, 127,4. 1,339 €/l. Cepsa , Puebla de los Infantes, Ctra. Constantina km 27,7. 1,349 €/l.

, Puebla de los Infantes, Ctra. Constantina km 27,7. 1,349 €/l. Plenergy , San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14. 1,359 €/l.

, San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14. 1,359 €/l. Petroprix , San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. 1,359 €/l.

, San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. 1,359 €/l. Q8 , San José de la Rinconada, Autovía A-3104 km 7. 1,379 €/l.

, San José de la Rinconada, Autovía A-3104 km 7. 1,379 €/l. Ballenoil , San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2. 1,379 €/l.

, San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2. 1,379 €/l. Tamoil , Utrera, Carretera A-394 km 16. 1,389 €/l.

, Utrera, Carretera A-394 km 16. 1,389 €/l. E.S. Vistalegre , Utrera, Calle Écija-Jerez, 11. 1,399 €/l.

, Utrera, Calle Écija-Jerez, 11. 1,399 €/l. Canges del Hoyo , Utrera, Carretera A-376 km 22,3. 1,399 €/l.

, Utrera, Carretera A-376 km 22,3. 1,399 €/l. Family Energy, Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km 2. 1,399 €/l.

Precio de la gasolina hoy 24 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

Estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy en Cádiz:

Gasolina 95

Tamoil , Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. 1,279 €/l.

, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. 1,279 €/l. Alcampo , Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3. 1,286 €/l.

, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3. 1,286 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar. 1,289 €/l.

, Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar. 1,289 €/l. Petroprix , Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15. 1,299 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15. 1,299 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6. 1,299 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6. 1,299 €/l. Plenergy , Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n. 1,299 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n. 1,299 €/l. Seroil Energy , Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6. 1,299 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6. 1,299 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n. 1,319 €/l.

, Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n. 1,319 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n. 1,319 €/l.

, Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n. 1,319 €/l. Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Medina Sidonia km 1, s/n. 1,319 €/l.

Gasolina 98

Tamoil , Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. 1,379 €/l.

, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. 1,379 €/l. Alcampo , Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3. 1,379 €/l.

, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3. 1,379 €/l. ES Coloso , La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km 5,8. 1,395 €/l.

, La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km 5,8. 1,395 €/l. Shell , La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2. 1,469 €/l.

, La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2. 1,469 €/l. ASC Carburantes , Tarifa, C.N.340 km 94,2 Mesón Pancho. 1,499 €/l.

, Tarifa, C.N.340 km 94,2 Mesón Pancho. 1,499 €/l. Tarifa Oil , Tarifa, Calle Algeciras, 58. 1,499 €/l.

, Tarifa, Calle Algeciras, 58. 1,499 €/l. Shell , Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8. 1,529 €/l.

, Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8. 1,529 €/l. Galp , Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km 639,5. 1,529 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km 639,5. 1,529 €/l. Shell , Algeciras, Avenida Virgen del Carmen-Parcela, 3. 1,539 €/l.

, Algeciras, Avenida Virgen del Carmen-Parcela, 3. 1,539 €/l. Shell, Jerez de la Frontera, Carretera Calvario (El) km s/n. 1,549 €/l.

Diésel

Tamoil , Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. 1,379 €/l.

, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. 1,379 €/l. Alcampo , Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3. 1,387 €/l.

, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3. 1,387 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar. 1,389 €/l.

, Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar. 1,389 €/l. GM Oil , El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11. 1,389 €/l.

, El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11. 1,389 €/l. Petroprix , Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17. 1,395 €/l.

, Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17. 1,395 €/l. Petroprix , El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1. 1,395 €/l.

, El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1. 1,395 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n. 1,399 €/l.

, Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n. 1,399 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n. 1,399 €/l.

, Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n. 1,399 €/l. Petroprix , Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15. 1,399 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15. 1,399 €/l. Ballenoil, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6. 1,399 €/l.

Precio de la gasolina hoy 24 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

Estas son las gasolineras más baratas para el 24 de junio para repostar hoy en Málaga:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen , Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII, s/n. 1,298 €/l.

, Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII, s/n. 1,298 €/l. Olivarera Trabuco , Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km 2,2. 1,305 €/l.

, Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km 2,2. 1,305 €/l. S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva , Mollina, Avenida de las Américas, 35. 1,360 €/l.

, Mollina, Avenida de las Américas, 35. 1,360 €/l. Trops , Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n. 1,365 €/l.

, Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n. 1,365 €/l. Madese-Benamaina , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19. 1,368 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19. 1,368 €/l. Ballenoil , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbanización La Leala Parcela 3 y 4, 3. 1,368 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbanización La Leala Parcela 3 y 4, 3. 1,368 €/l. Ballenoil , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25. 1,368 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25. 1,368 €/l. Petroprix , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22. 1,368 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22. 1,368 €/l. Distreax-22, S.L. , Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6. 1,369 €/l.

, Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6. 1,369 €/l. Eroski, Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n. 1,369 €/l.

Gasolina 98

M3 Petróleos , Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110. 1,529 €/l.

, Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110. 1,529 €/l. Ninguno , Marbella, Calle Aluminio, s/n. 1,549 €/l.

, Marbella, Calle Aluminio, s/n. 1,549 €/l. La Trocha , Coín, Carretera Coín-Cártama km 1. 1,549 €/l.

, Coín, Carretera Coín-Cártama km 1. 1,549 €/l. Coloso , Málaga, Carretera de Coín km 54. 1,555 €/l.

, Málaga, Carretera de Coín km 54. 1,555 €/l. ES Coloso Churriana , Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89. 1,555 €/l.

, Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89. 1,555 €/l. Gueroil , Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. 1,569 €/l.

, Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. 1,569 €/l. Shell , Málaga, Avenida Velázquez, s/n. 1,569 €/l.

, Málaga, Avenida Velázquez, s/n. 1,569 €/l. Shell , Rincón de la Victoria, Carretera A-7 km 256. 1,589 €/l.

, Rincón de la Victoria, Carretera A-7 km 256. 1,589 €/l. Shell , Estepona, Avenida José Martín Méndez, s/n. 1,589 €/l.

, Estepona, Avenida José Martín Méndez, s/n. 1,589 €/l. Agla, Yunquera, Carretera C/Castillo, s/n A-366 km 1. 1,594 €/l.

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen , Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII, s/n. 1,365 €/l.

, Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII, s/n. 1,365 €/l. Trops , Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n. 1,395 €/l.

, Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n. 1,395 €/l. Olivarera Trabuco , Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km 2,2. 1,395 €/l.

, Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km 2,2. 1,395 €/l. Distreax-22, S.L. , Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6. 1,399 €/l.

, Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6. 1,399 €/l. Eroski , Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n. 1,399 €/l.

, Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n. 1,399 €/l. Fejama 2022, S.L. , Vélez-Málaga, Carretera A-356 km 42. 1,399 €/l.

, Vélez-Málaga, Carretera A-356 km 42. 1,399 €/l. Easygas , Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5. 1,399 €/l.

, Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5. 1,399 €/l. Gueroil , Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. 1,399 €/l.

, Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5. 1,399 €/l. Ballenoil , Vélez-Málaga, Camino Higueral, 28. 1,399 €/l.

, Vélez-Málaga, Camino Higueral, 28. 1,399 €/l. Petroprix, Vélez-Málaga, Avenida Rey Juan Carlos I, 5. 1,399 €/l.

Precio de la gasolina hoy 24 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

Estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles en Córdoba:

Gasolina 95

Almazaras de la Subbética , Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8. 1,290 €/l.

, Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8. 1,290 €/l. Cooperativa Lucena , Lucena, Avenida de la Infancia, 15. 1,299 €/l.

, Lucena, Avenida de la Infancia, 15. 1,299 €/l. F. del Moral , Rute, Avenida Blas Infante, s/n. 1,329 €/l.

, Rute, Avenida Blas Infante, s/n. 1,329 €/l. E.S. La Milana Agla , Priego de Córdoba, Carretera A-339 km 24. 1,337 €/l.

, Priego de Córdoba, Carretera A-339 km 24. 1,337 €/l. Plenergy , Priego de Córdoba, Avenida Granada, 15. 1,337 €/l.

, Priego de Córdoba, Avenida Granada, 15. 1,337 €/l. Ballenoil , Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial). 1,339 €/l.

, Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial). 1,339 €/l. Fueling , Lucena, Cl. Ronda San Francisco, s/n. 1,339 €/l.

, Lucena, Cl. Ronda San Francisco, s/n. 1,339 €/l. Plenergy , Lucena, Calle Concha Lago, s/n. 1,339 €/l.

, Lucena, Calle Concha Lago, s/n. 1,339 €/l. Plenergy , Anjarón, Calle Espejo, 21. 1,339 €/l.

, Anjarón, Calle Espejo, 21. 1,339 €/l. Plenergy, Fernán Núñez, Avenida Juan Carlos I, 30. 1,345 €/l.

Gasolina 98

Fueling , Lucena, Cl. Ronda San Francisco, s/n. 1,439 €/l.

, Lucena, Cl. Ronda San Francisco, s/n. 1,439 €/l. Enerplus , Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9. 1,469 €/l.

, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9. 1,469 €/l. Mirasierra , Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. 1,469 €/l.

, Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. 1,469 €/l. Family Energy , Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). 1,509 €/l.

, Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). 1,509 €/l. Q8 , El Arrecife, Carretera N-IV km 428. 1,539 €/l.

, El Arrecife, Carretera N-IV km 428. 1,539 €/l. Shell , Pozoblanco, Carretera CO-6411 km 0,300. 1,539 €/l.

, Pozoblanco, Carretera CO-6411 km 0,300. 1,539 €/l. Q8 , Córdoba, Carretera a Trassierra km 0. 1,549 €/l.

, Córdoba, Carretera a Trassierra km 0. 1,549 €/l. Petromarkt , Puente Genil, Calle Membrilleras, 5. 1,549 €/l.

, Puente Genil, Calle Membrilleras, 5. 1,549 €/l. M3 Petróleos , Puente Genil, Calle La Palmera, 18. 1,549 €/l.

, Puente Genil, Calle La Palmera, 18. 1,549 €/l. E.S. La Milana Agla, Priego de Córdoba, Carretera A-339 km 24. 1,558 €/l.

Diésel

Almazaras de la Subbética , Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8. 1,356 €/l.

, Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8. 1,356 €/l. Cepsa , La Rambla, Calle Carrera Baja, 6. 1,396 €/l.

, La Rambla, Calle Carrera Baja, 6. 1,396 €/l. Riosol , Castro del Río, Ronda Norte, s/n. 1,399 €/l.

, Castro del Río, Ronda Norte, s/n. 1,399 €/l. Cooperativa Lucena , Lucena, Avenida de la Infancia, 15. 1,399 €/l.

, Lucena, Avenida de la Infancia, 15. 1,399 €/l. Santo Cristo , Monturque, Carretera Monturque-Moriles km 1. 1,399 €/l.

, Monturque, Carretera Monturque-Moriles km 1. 1,399 €/l. F. del Moral , Rute, Avenida Blas Infante, s/n. 1,419 €/l.

, Rute, Avenida Blas Infante, s/n. 1,419 €/l. Mirasierra , Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. 1,439 €/l.

, Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. 1,439 €/l. GEDS , Rute, Calle Granada, 69. 1,439 €/l.

, Rute, Calle Granada, 69. 1,439 €/l. Cooperativa , Benamejí, Avenida de la Venta, 3. 1,456 €/l.

, Benamejí, Avenida de la Venta, 3. 1,456 €/l. Plenergy, Fernán Núñez, Avenida Juan Carlos I, 30. 1,459 €/l.

Precio de la gasolina hoy 24 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Granada

Estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy en Granada:

Gasolina 95

Plenergy , Motril, Carretera de la Celulosa (N-323a) km 0. 1,199 €/l.

, Motril, Carretera de la Celulosa (N-323a) km 0. 1,199 €/l. Plenergy , Motril, Calle Rambla de las Brujas, 0. 1,199 €/l.

, Motril, Calle Rambla de las Brujas, 0. 1,199 €/l. Alcampo Motril , Motril, Avenida Salobreña, s/n. 1,199 €/l.

, Motril, Avenida Salobreña, s/n. 1,199 €/l. Petroprix , Motril, Carretera Almería-Motril km 107. 1,199 €/l.

, Motril, Carretera Almería-Motril km 107. 1,199 €/l. GM Oil , Motril, Calle Santo Domingo, 23. 1,209 €/l.

, Motril, Calle Santo Domingo, 23. 1,209 €/l. Plenergy , Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. 1,239 €/l.

, Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. 1,239 €/l. Smart Oil , Motril, Carretera Almería-Motril km 50. 1,249 €/l.

, Motril, Carretera Almería-Motril km 50. 1,249 €/l. E.S. El Molino Atarfe I , Atarfe, Polígono SI-9.2, 35. 1,259 €/l.

, Atarfe, Polígono SI-9.2, 35. 1,259 €/l. Tamoil , Granada, Avenida Andalucía, s/n. 1,269 €/l.

, Granada, Avenida Andalucía, s/n. 1,269 €/l. Alcampo, Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88. 1,279 €/l.

Gasolina 98

Tamoil , Granada, Avenida Andalucía, s/n. 1,369 €/l.

, Granada, Avenida Andalucía, s/n. 1,369 €/l. Alcampo , Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88. 1,379 €/l.

, Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88. 1,379 €/l. AM97 Plus S.L. , Valderrubio, Carretera Tovares km 1,4. 1,429 €/l.

, Valderrubio, Carretera Tovares km 1,4. 1,429 €/l. Fueling , Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km 4. 1,439 €/l.

, Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km 4. 1,439 €/l. A. Aguaza , Cúllar, N-342, 156. 1,469 €/l.

, Cúllar, N-342, 156. 1,469 €/l. ASC Carburantes , Atarfe, Carretera N-432 km 429 (margen izquierdo). 1,479 €/l.

, Atarfe, Carretera N-432 km 429 (margen izquierdo). 1,479 €/l. ASC Carburantes , Atarfe, Carretera N-432 km 429 (margen derecho). 1,479 €/l.

, Atarfe, Carretera N-432 km 429 (margen derecho). 1,479 €/l. ASC Carburantes , Armilla, Carretera Armilla km 7. 1,479 €/l.

, Armilla, Carretera Armilla km 7. 1,479 €/l. Shell , Churriana de la Vega, Carretera Nueva Las Gabias km 2,9. 1,479 €/l.

, Churriana de la Vega, Carretera Nueva Las Gabias km 2,9. 1,479 €/l. ASC Carburantes, Granada, Carretera N-432 km 431. 1,479 €/l.

Diésel

Plenergy , Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. 1,309 €/l.

, Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427. 1,309 €/l. Plenergy , Motril, Carretera de la Celulosa (N-323a) km 0. 1,329 €/l.

, Motril, Carretera de la Celulosa (N-323a) km 0. 1,329 €/l. Plenergy , Motril, Calle Rambla de las Brujas, 0. 1,329 €/l.

, Motril, Calle Rambla de las Brujas, 0. 1,329 €/l. E.S. El Molino Atarfe I , Atarfe, Polígono SI-9.2, 35. 1,329 €/l.

, Atarfe, Polígono SI-9.2, 35. 1,329 €/l. Alcampo Motril , Motril, Avenida Salobreña, s/n. 1,329 €/l.

, Motril, Avenida Salobreña, s/n. 1,329 €/l. Petroprix , Motril, Carretera Almería-Motril km 107. 1,329 €/l.

, Motril, Carretera Almería-Motril km 107. 1,329 €/l. GM Oil , Motril, Calle Santo Domingo, 23. 1,329 €/l.

, Motril, Calle Santo Domingo, 23. 1,329 €/l. Tamoil , Granada, Avenida Andalucía, s/n. 1,369 €/l.

, Granada, Avenida Andalucía, s/n. 1,369 €/l. Minioil , Motril, Calle Santo Domingo, 3. 1,369 €/l.

, Motril, Calle Santo Domingo, 3. 1,369 €/l. ASC Carburantes, Motril, Carretera Almería-Motril km 31. 1,369 €/l.

El mapa que muestra todas las gasolineras más baratas

Ahora ya conoces todos los precios de la gasolina en las principales ciudades andaluzas, pero si deseas hacer tú mismo la consulta, puedes entrar en el Geoportal de gasolineras y consultar precios actualizados en forma de listado, o también ver resultados en el mapa de la provincia o municipio deseado, y de este modo ubicar mejor dónde están exactamente las gasolineras más baratas. Te dejamos cómo se ve el mapa por ejemplo en Málaga.