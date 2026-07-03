La nueva ola de calor en Sevilla agrava la preocupación en Alcalá de Guadaíra por los cortes de luz

La llegada de una nueva ola de calor este fin de semana vuelve a poner el foco sobre los problemas de suministro eléctrico que, desde hace semanas, denuncian los vecinos de distintos barrios de Alcalá de Guadaíra. Las altas temperaturas previstas para los próximos días incrementan la preocupación de numerosas familias que temen quedarse nuevamente sin electricidad en plena jornada, lo que impediría el uso de aparatos de refrigeración como aires acondicionados o ventiladores.

Los cortes de luz se han repetido en diferentes puntos del municipio durante las últimas semanas, afectando tanto a viviendas como a establecimientos comerciales. Entre las zonas donde se han registrado incidencias figuran Rebesa, San Agustín, General Prim, Parque Centro y la avenida Antonio Mairena, según ha denunciado el grupo municipal de Vox.

La formación asegura que los apagones no son episodios aislados, sino un problema recurrente que está provocando importantes molestias entre los residentes. En Rabesa, incluso, llegó a producirse la explosión de un transformador, un incidente que incrementó la inquietud entre los vecinos.

La situación cobra especial relevancia ante el episodio de temperaturas extremas previsto para este fin de semana en la provincia de Sevilla. Permanecer varias horas sin suministro eléctrico dificulta mantener una temperatura adecuada en las viviendas, especialmente en hogares donde residen personas mayores, enfermos o menores de edad, considerados colectivos especialmente vulnerables frente al calor.

Además del impacto en las viviendas, los cortes también están afectando a la actividad económica de la localidad sevillana. Comercios de las zonas afectadas han sufrido interrupciones en su funcionamiento, con las consiguientes pérdidas económicas derivadas de la paralización de la actividad o del deterioro de productos que necesitan refrigeración.

Desde Vox, su portavoz municipal, Pedro Navarro, ha calificado la situación de «inadmisible» y ha reclamado una actuación urgente tanto de la empresa distribuidora como del ayuntamiento. El grupo municipal considera que el Gobierno local debe liderar una respuesta coordinada para evitar que los apagones vuelvan a repetirse durante los meses de mayor demanda eléctrica.

Por ello, la formación política ha solicitado la convocatoria de una mesa de trabajo con la compañía eléctrica para analizar el origen de las incidencias y poner en marcha soluciones definitivas. Asimismo, critica lo que considera una falta de respuestas por parte del equipo de Gobierno municipal ante un problema que, según sostiene, afecta a numerosos barrios de la ciudad.