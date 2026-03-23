Juanma Moreno asegura que Andalucía «está preparada» para la Semana Santa a pesar de la crisis de Renfe

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, afirmó el pasado domingo que la comunidad andaluza está «más que preparada» para celebrar la Semana Santa en sus ocho provincias, pese a la ausencia de una conexión ferroviaria de alta velocidad entre Málaga y Madrid.

Asimismo, quiso destacar que los problemas en el ámbito ferroviario podrían tener un impacto significativo durante estas fechas, aunque insistió en que «está todo listo» para disfrutar de «una de las mejores Semanas Santas de todos los tiempos».

En este sentido, Juanma Moreno destacó la relevancia que tiene la Semana Santa en Andalucía, a la que describió como «algo que va más allá de la fe que cada uno pueda profesar». «Es una tradición central, es economía, cultura, patrimonio, artesanía, arte; la Semana Santa es muchas más cosas», ha reseñado, añadiendo que cada municipio y localidad andaluza tiene su «idiosincrasia, su naturaleza, historia y su evolución». «Es maravillosa la diversidad que tiene nuestra Semana Santa y yo animo a todos los andaluces y a los españoles a venir a conocerla», subrayó el presidente de la Junta.

«Gobierno de los retrasos»

Por su parte, Carolina España, la portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, aprovechó para atacar al Ejecutivo como el «Gobierno de los retrasos», en referencia a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y a los problemas en la red ferroviaria que están afectando especialmente a la provincia malagueña, mientras que ha considerado que tiene la sensación de que Málaga «ha sido, en cierta medida, abandonada».

Según España, los malagueños van a vivir una Semana Santa «atípica», donde los comercios «van a bajar sus ventas» y «no van a contratar empleados», al tiempo que la restauración «va a sufrir» a causa de que «el Gobierno Sánchez-Montero-Puente ha dejado tirada a Málaga» en estas fechas señaladas.

En concreto, apuntó al pasado Consejo de Ministros extraordinario celebrado el pasado viernes, 20 de marzo, donde «por una bronca interna con sus ministros de Podemos» se produjo un retraso de más de dos horas y «no se aprobó ni una de las medidas que habían pedido» para paliar «los daños que iba a sufrir la provincia de Málaga».

Acerca del talud de Álora, la portavoz afirmó que «se iba a retirar la tierra y ahora hay que quitar el muro», lo que motiva a considerar que «si se hubiera adoptado la decisión correcta en su momento, a lo mejor no estaríamos sin AVE ahora mismo».

También concretó que este «caos ferroviario» en el que está sumido «Andalucía y el resto de España» no sólo se limita a la Alta Velocidad, sino que también afecta a los Cercanías, como los «numerosos retrasos» registrados en la capital hispalense «al tener la velocidad limitada» y a las limitaciones ferroviarias entre las capitales de Córdoba y Málaga.