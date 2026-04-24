Despliegue policial en un centro de La Línea tras la brutal agresión de un mena a una trabajadora social

Un mena agredió y dejó herida el 4 de abril a una trabajadora social del Centro de Protección de Menores La Concepción de La Línea de la Concepción, en Cádiz. El menor, identificado en un parte interno como Nakim, habría provocado además importantes destrozos en las instalaciones tras mostrarse agresivo con el personal del centro.

El incidente se produjo alrededor de las 12:30 horas, según un parte interno del centro filtrado y difundido este jueves por Vox. De acuerdo con el diario del director del centro, el menor había sido liberado por el equipo educativo tras saltarse un castigo que le impedía salir del recinto.

En ese momento, el joven se mostró «muy agresivo» y comenzó a dirigirse al personal con insultos y amenazas. Según detalla el documento manuscrito firmado por el responsable del centro, el mena golpeó y tumbó cuanto encontraba a su paso, entre ello papeleras, asientos y otros objetos.

El parte recoge que el menor llegó incluso a dañar la puerta del «grupo amarillo» después de más de 30 minutos de tensión dentro de las instalaciones. En un momento dado, el mena la tomó con una trabajadora social del centro que, consecuencia de la agresión y las heridas, ha tenido que coger la baja laboral.

Para controlar la situación fue necesario el despliegue de unos cuatro furgones de la Policía Nacional. Fuentes cercanas al centro señalan que los altercados son “muy frecuentes” en estas instalaciones.

El Centro de Protección de Menores La Concepción está ubicado en la calle Santa Clara s/n, en La Línea de la Concepción. Según denuncian desde Vox, el inmueble acogía anteriormente a población vulnerable española, como mujeres maltratadas, alcohólicos y otros casos sociales, y ahora está «lleno de menas».

El director del centro había pedido «total discreción» al personal para que el caso no trascendiera, aunque el parte fue filtrado por un trabajador que, según las mismas fuentes, «no puede más». La candidata número 2 de Vox por la provincia de Cádiz, Noelia Campos, ha hecho público el documento a través de un mensaje en redes sociales acompañado de un vídeo grabado a las puertas del centro.

«Estamos aquí, en este centro de menas de La Línea de la Concepción, donde tenemos constancia que un supuesto mena ha agredido a una trabajadora, ocasionándole tales heridas que se ha tenido que dar de baja. Además, se ha dedicado a romper mobiliarios y a sembrar el pánico en todo el centro. Desde Vox no vamos a dejar ninguno de estos casos sin denunciar. Expulsión inmediata para todo aquel que cruce nuestras fronteras de forma ilegal y que venga a delinquir», ha afirmado Campos.