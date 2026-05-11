Cielos variables y vientos suaves: Previsión AEMET para Andalucía hoy

El 11 de mayo de 2026, en el conjunto del territorio andaluz, predominarán los cielos poco nubosos en la vertiente mediterránea, mientras que el resto de la región presentará cielos nubosos con posibilidad de algunas precipitaciones débiles y dispersas. Durante la tarde, se espera que los cielos se despejen en la mayor parte. Las temperaturas mínimas descenderán y las máximas subirán con vientos de componente oeste, moderados en el litoral y flojos en el interior.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 11 de mayo

Cielos cambiantes con calidez y viento en Sevilla

El cielo se despereza lento en esta mañana sevillana, mientras la probabilidad de lluvia ronda el ambiente, especialmente antes del mediodía. A medida que el sol, tímido, asoma tras el horizonte con su salida a las 7:18, el viento sopla desde el sur a una velocidad moderada de 20 km/h, recordándonos que se avecinan algunas ráfagas. Las temperaturas se sitúan entre los 11 y 23 grados, creando una sensación de calor considerable, aunque la humedad alta hará que el ambiente se sienta un tanto pesado.

Ya por la tarde, el horizonte se aclarará paulatinamente, aunque la probabilidad de chubascos se reduce notablemente. Las temperaturas continuarán en su danza, descendiendo a medida que caiga la noche, que llegará con un espectáculo de colores al caer el sol a las 21:22. La jornada se presenta dinámica, donde las nubes serán las protagonistas, pero también habrá margen para disfrutar de algún rayo de sol. Un día que va a ser inolvidable, lleno de matices y sorpresas.

Córdoba: cielo gris con posibles lluvias

Córdoba se despierta bajo un cielo gris que presagia inquietud. Las nubes se amontonan, cargadas de humedad y un viento del sur comienza a agitar los árboles, anunciando que la tranquilidad matutina se verá interrumpida por sorpresas meteorológicas.

A medida que avanza el día, la temperatura oscilará entre los 9 y 23 grados, con la mañana mostrando un semblante inestable y una probabilidad de lluvia del 65%. En contraste, la tarde será más tranquila, aunque todavía existe una leve probabilidad de lluvia. Se prevén ráfagas de viento de hasta 40 km/h, lo que puede resultar incómodo. Mejor llevar paraguas si se sale a la calle, ya que la humedad puede resultar agobiante.

En Huelva, cielos nublados y tarde despejada

El tiempo se presenta como un día agradable, con cielos parcialmente nublados en la mañana y condiciones más despejadas hacia la tarde. Las temperaturas variarán entre 14 y 21 grados y aunque existe una ligera posibilidad de lluvia en la mañana, el viento será leve, aportando frescura sin causar molestias.

Un ambiente ideal para disfrutar de un paseo, aprovechar para realizar actividades al aire libre o simplemente relajarse en una terraza. Las condiciones son perfectas para disfrutar de la jornada sin preocupaciones.

Ambiente cambiante con posibilidad de lluvia en Cádiz

Amanece en Cádiz con un cielo parcialmente nublado que invita a disfrutar de la jornada. La temperatura mínima se sitúa en torno a los 17 grados, mientras que la humedad relativa alcanza un 50%, creando un ambiente cómodo. A medida que avanzamos hacia la mañana, la probabilidad de lluvia se incrementa hasta un 70%, especialmente antes del mediodía, por lo que un paraguas podría ser útil. La sensación térmica máxima de 21 grados promete ofrecer un descanso del calor veraniego.

Por la tarde, el cielo se despejará, dando paso a un clima más fresco y agradable. Con temperaturas que alcanzarán los 20 grados y sin probabilidad de lluvia hacia la noche, será ideal para disfrutar de la puesta de sol a las 21:21. La ligera brisa, aunque sin viento fuerte, hará que el ambiente se sienta más ligero, perfecto para aprovechar las cerca de 14 horas de luz del día.

Jaén: cielos despejados y sol radiante

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una atmósfera fresca que invita a disfrutar del aire puro. Las temperaturas rondan los 11 grados, proporcionando un inicio de jornada agradable. A medida que avanzamos hacia la tarde, el sol brilla con fuerza, elevando los termómetros hasta alcanzar los 21 grados, lo que generará una sensación térmica muy placentera.

Durante la noche, el ambiente se mantendrá sin cambios significativos, con temperaturas que descenderán ligeramente. Aprovechen el buen tiempo para salir y disfrutar de una agradable cena al aire libre; una buena chaqueta será suficiente para abrigarse.

Cielo nublado con riesgo de lluvia en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas alrededor de los 14 grados, mientras el viento sopla del sur a 25 km/h. A medida que avance la mañana, el mercurio ascenderá hasta los 22 grados, ofreciendo una sensación térmica cálida pero con algunas nubes en el horizonte.

Sin embargo, la tarde podría traer precipitaciones puntuales, así que es recomendable tener a mano un paraguas. La humedad se mantendrá variable y aunque el viento se intensificará con ráfagas de hasta 40 km/h, será un buen momento para disfrutar de la temperatura máxima, que alcanzará los 25 grados antes de que caiga la noche.

Granada: cielos despejados y tarde soleada

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una agradable brisa que invita a disfrutar del aire fresco. Las temperaturas rondan los 10 grados, proporcionando una sensación térmica que promete subir conforme avance el día.

A medida que la jornada progrese, el tiempo se mantendrá estable, alcanzando una máxima de 19 grados durante la tarde. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas y disfrutar del sol en una tarde que promete ser magnífica. ¡Ideal para pasear por los encantadores rincones de la ciudad!

Almería: amanecer suave y tarde soleada

Las primeras horas traen un suave amanecer en Almería, con temperaturas frescas de 16°C que darán paso a una mañana despejada. A medida que avancemos hacia la tarde, el mercurio alcanzará los 24°C en un cielo mayoritariamente soleado, ideal para disfrutar del aire libre.

Sin embargo, a medida que caiga la tarde, se prevé un leve aumento en la brisa con ráfagas que podrían tocar los 55 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta algo más fría. Se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera al anochecer, cuando la temperatura descenderá a 17°C.