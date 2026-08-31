Cielos variables y temperaturas en ascenso en Andalucía, según AEMET

Cielos con intervalos nubosos y brumas en el litoral mediterráneo y el área del Estrecho marcan el inicio de la jornada en buena parte de Andalucía. Mientras tanto, el resto de la comunidad disfrutará de cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas experimentarán un ascenso, aunque en algunos lugares se mantendrán sin cambios. Los vientos serán flojos y variables, presentando brisas en la costa y un levante de intensidad moderada en el Estrecho.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 31 de agosto

Cielo nublado y calor intenso en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza hoy con un suave manto de nubes que apenas promete lluvia, dejando el aire cargado de una humedad que se siente especialmente intensa. A medida que avanza el día, la temperatura se elevará hasta alcanzar los 37 grados, pero la sensación térmica podría llevarla un poco más allá. Con una brisa proveniente del este a apenas 7 km/h, el viento apenas hará compañía al calor abrumador que se espera durante toda la jornada.

Ya por la tarde, el sol se comportará como un tímido invitado, iluminando las calles de la ciudad mientras nos brinda un respiro con temperaturas alrededor de 35 grados. La noche llegará en calma, con un descenso que nos llevará a unos agradables 21 grados, justo a tiempo para disfrutar de la puesta de sol a las 20:54. Así, Sevilla se envolverá en un ambiente veraniego, donde el calor y la belleza del atardecer son un canto a la vida en la ciudad.

CÃ³rdoba: ambiente eléctrico con posibles lluvias

La jornada en Córdoba se presenta con una atmósfera eléctrica, mientras los primeros rayos de sol intentan abrirse paso entre un cielo encapotado. La mañana, marcada por el sopor del viento moderado, invita a los ciudadanos a salir con precaución, ya que las nubes amenazan con liberar su carga en cualquier momento.

A medida que avanza el día, la temperatura oscilará entre los 18 y los 38 grados, ofreciendo un calor sofocante que se verá acompañado por rachas de viento que podrían superar los 30 km/h. La humedad alcanza niveles elevados, lo que sumado a una posible lluvia por la tarde-noche, sugiere que es mejor no olvidar el paraguas.

En Huelva, cielos despejados y ambiente templado

La jornada se presenta con un tiempo estable, con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 19 y 34 grados. A lo largo del día, el viento soplará de forma suave y prevalente, ideal para disfrutar del ambiente templado sin preocupaciones por la lluvia.

Es un día perfecto para dar un paseo por la ciudad, aprovechando la frescura de la mañana y la calidez de la tarde. El ambiente tranquilo invita a disfrutar de actividades al aire libre, así que no dudes en salir y aprovechar al máximo lo que ofrece el día.

Cielo despejado y ambiente cálido en CÃ¡diz

Este martes amanece en Cádiz con un cielo parcialmente nublado que promete mantenerse despejado durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C de mínima y los 28°C de máxima, ofreciendo un ambiente cálido. A medida que avance la jornada, el viento de dirección variable soplará a 15 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar hasta los 7 km/h, lo que lo hará agradable para disfrutar del día. La humedad, con un mínimo del 40%, permitirá que la sensación térmica se sienta más ligera, alcanzando hasta 31°C en su punto más cálido.

Por la tarde, el panorama se mantendrá similar, con temperaturas alrededor de 27°C. No se esperan lluvias, lo que hará de esta jornada un momento ideal para salir y disfrutar de las delicias gaditanas. Con más de 13 horas de luz desde el amanecer hasta la puesta del sol a las 20:54, los habitantes de la ciudad podrán aprovechar al máximo esta fresca y despreocupante jornada en la costa.

JaÃ©n: cálido y soleado con alta humedad

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una agradable temperatura mínima de 22 grados, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. A medida que avance el día, se espera que el calor se intensifique, alcanzando una máxima de 37 grados por la tarde, aunque la sensación térmica podría ser más alta debido a la humedad. Es recomendable vestir ropa ligera y cómoda y no olvidar el protector solar, ya que el sol brillará con intensidad.

Cielo despejado y calor creciente en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que dulcemente va dando paso a una mañana que se irá caldeando, alcanzando temperaturas de hasta 21 grados. A medida que el día avanza, el termómetro marcará un notable ascenso, con una máxima de 30 grados por la tarde, acompañado de vientos suaves del sureste que podrán alcanzar 10 km/h.

A medida que la tarde se acerque, la sensación térmica podría elevarse hasta los 31 grados, así que es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra. La humedad se mantendrá cómoda y, afortunadamente, no se esperan lluvias en ningún momento del día, lo que anima a disfrutar de actividades al aire libre.

Granada: ambiente cálido y soleado hoy

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente templado, ideal para disfrutar del aire fresco. Las temperaturas rondan los 20 grados, ofreciendo una sensación térmica agradable que invita a salir a la calle. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá estable con temperaturas máximas que alcanzarán los 35 grados por la tarde.

Es un buen momento para vestirse de manera ligera y aprovechar los rayos de sol. No olvides llevar contigo un sombrero o gafas de sol si planeas estar al aire libre, ya que la calidez del día puede hacer que la sensación térmica llegue hasta 38 grados.

AlmerÃ­a: cielo despejado y calidez en aumento

Las primeras horas traen un fresco inicio en Almería, con temperaturas que rondan los 20°C. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que el sol comience a calentar el ambiente hasta alcanzar una máxima de 28°C por la tarde, donde la sensación térmica será aún más cálida, llegando a los 30°C.

A lo largo del día, se prevé un viento suave del sureste a 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 7 km/h. A pesar de que la probabilidad de lluvia es nula, es recomendable disfrutar de un día al aire libre, especialmente en la tarde, cuando el clima será ideal para actividades en la playa o paseos por la ciudad.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET