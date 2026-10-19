Cielos nubosos y chubascos en Andalucía: Previsión AEMET para hoy con tormentas y vientos suaves

Cielos nubosos hoy, 19 de octubre de 2026, en el conjunto del territorio andaluz, con probables chubascos ocasionales que podrían venir acompañados de tormentas, siendo localmente fuertes, especialmente en zonas de montaña. Existe la posibilidad de que estos chubascos sean muy intensos y persistentes en el extremo oriental durante la madrugada. Las temperaturas descenderán o permanecerán sin cambios, mientras que los vientos serán flojos y variables, predominando la componente sur.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 19 de octubre

Nubes cargadas y lluvias por venir en Sevilla

El cielo sevillano se despereza lentamente, dejando entrever una jornada marcada por nubes que se arremolinan, generando una atmósfera cargada y húmeda. Durante la mañana, el termómetro marcará unos 15 grados, aunque la sensación será un tanto más fresca. Sin embargo, la verdadera transformación se prevé para la tarde, cuando las nubes amenazan con desahogar su peso en forma de lluvias intensas, que se darán hasta entrada la noche.

Ya por la tarde, la temperatura alcanzará los 25 grados, pero el ambiente húmedo podría intensificar la sensación térmica hasta los 27 grados. A lo largo del día, el viento se mantendrá casi en calma, con ráfagas leves que no incomodarán, lo que permitirá disfrutar de las horas de luz entre la salida del sol a las 08:35 y su despedida a las 19:41. Sin duda, una jornada en la que debemos estar preparados para mojarse, puesto que la lluvia tomará protagonismo.

CÃ³rdoba: cielo gris con lluvias intensas

La mañana en Córdoba se presenta con un ambiente inquieto, donde el cielo se viste de grises amenazantes, anticipando una jornada marcada por la inestabilidad. Las primeras horas transcurren con temperaturas suaves que rondan los 13 grados, pero a medida que avanza el día, el horizonte se oscurece y las nubes comienzan a descargar su contenido, generando una probabilidad de lluvia del 100% en la tarde-noche.

A medida que el sol cede su lugar, el contraste es evidente; la mañana tranquila dará paso a un fuerte viento y lluvias intensas que no darán respiro. Con ráfagas que alcanzan hasta 4 km/h y una sensación térmica que se eleva a 26 grados, se recomienda salir preparado: mejor llevar paraguas y un buen abrigo si se planea estar fuera durante la tarde.

En Huelva, cielo nuboso y ambiente agradable

La jornada presenta un tiempo templado y con algunas nubes que pueden asomarse a lo largo de la mañana y la tarde. Aunque hay probabilidades de lluvia, serán ligeras y el viento se mantendrá en calma, permitiendo disfrutar de temperaturas agradables que oscilan entre los 14 y los 24 grados.

Es un momento ideal para pasear y disfrutar del aire libre, ya que la suave temperatura y el ambiente tranquilo favorecen las actividades cotidianas. Aprovechar un rato en los parques o en la costa puede resultar muy placentero en estas condiciones.

Ambiente inestable con probabilidad de lluvia en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un ambiente pesado y una alta probabilidad de lluvia, que alcanza el 80% durante la mañana. A medida que avanza la jornada, la temperatura comenzará en torno a los 17 grados y alcanzará su máxima de 23 grados, aunque la sensación térmica podría sentirse tan cálida como 23 grados. El cielo se presentará cubierto por la mañana, pero se espera que en la tarde se aclare ligeramente, aunque las probabilidades de lluvia aumentan a un 100% en la tarde-noche.

Con viento predominante del oeste a una velocidad moderada de 10 km/h, habrá que tener cuidado con las ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h. La humedad, que oscilará entre un 65 y un 95%, contribuirá a que el día se sienta especialmente húmedo. Con el sol saliendo a las 08:36 y poniéndose a las 19:43, disfrutaremos de más de 11 horas de luz, aunque la jornada estará marcada por un tiempo inestable que invita a estar preparado para las lluvias.

JaÃ©n: cielos nublados con lluvia intensa

Esta mañana en Jaén, el tiempo se presenta nublado y frío, con temperaturas que rondan los 14 grados. A medida que avanzamos hacia la tarde, la probabilidad de lluvia se incrementará notablemente, acompañado de vientos suaves provenientes del norte. La temperatura alcanzará su punto máximo de 22 grados, pero la sensación será más fresca, alcanzando solo los 21. Es recomendable llevar un paraguas y una chaqueta ligera, ya que la lluvia será intensa durante la tarde-noche.

Chubascos intermitentes y ambiente fresco en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas mínimas de 16 grados, pero la jornada promete cambios. Desde media mañana, se anticipan chubascos intermitentes que podrían afectar la tranquilidad del día; por la tarde, el mercurio ascenderá, alcanzando los 23 grados, aunque el cielo seguirá en su mayoría cubierto.

A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se intensifica, alcanzando un 95% por la tarde-noche. Se recomienda estar preparado para posibles precipitaciones y, aunque el viento será suave, con ráfagas de hasta 4 km/h desde el sureste, es esencial llevar un paraguas a mano. La humedad elevada, que puede llegar al 95%, contribuirá a que la sensación térmica se mantenga fresca.

Granada: cielos grises y lluvias esperadas

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos y una sensación térmica algo fresca, con temperaturas que rondan los 12 grados. A medida que avanza el día, la situación se tornará más inestable, con una probabilidad muy alta de lluvias durante la tarde y la noche, lo que hará que la temperatura apenas alcance los 12 grados como máximo.

Es recomendable llevar un paraguas y vestirse bien abrigado, ya que la humedad será alta y el ambiente se sentirá más frío de lo habitual. Al caer la tarde, es probable que nos sorprendan las lluvias, por lo que sería prudente cambiar los planes al aire libre.

AlmerÃ­a: cielos nublados y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen cielos nublados y frescura, con temperaturas que rondarán los 19 grados. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, las nubes se tornarán más amenazantes y se anticipan chubascos intermitentes a partir de media mañana y continuando durante la tarde-noche, cuando el termómetro alcanzará los 24 grados.

Con el aumento de la humedad, que llegará hasta el 85%, se recomienda llevar paraguas y abrigarse un poco, ya que la sensación térmica podría descender hasta los 17 grados. El viento soplará del norte con una velocidad media de 10 km/h, aportando un toque fresco a la jornada.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET