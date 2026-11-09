Belén Esteban celebra su 53 cumpleaños respondiendo al dardo lanzado por Rosario Mohedano: «¡Hasta luego, Mari Carmen!»

El nombre de Belén Esteban sigue siendo uno de los habituales en la crónica social. La colaboradora, que ha vuelto a situarse en el centro de la actualidad tras la polémica con Juls Janeiro, atraviesa un momento en el que su regreso a la televisión parece estar cada vez más cerca. Mientras se despeja la incógnita sobre su futuro profesional, la de Paracuellos tiene otro motivo para sonreír: hoy celebra su 53 cumpleaños. Una jornada muy especial que ha estado marcada por las felicitaciones de sus amigos y familiares, pero también por una respuesta muy suya cuando le han preguntado por Rosario Mohedano.

La exmujer de Jesulín de Ubrique lleva años protagonizando algunos de los momentos más recordados de la televisión. Sus intervenciones, sus espontáneas reacciones y muchas de sus expresiones forman ya parte de la cultura popular. Por eso, no es de extrañar que las redes sociales se hayan llenado de mensajes de cariño en una fecha tan señalada. Entre las personas que han querido felicitarla públicamente se encuentran rostros conocidos como Carlota Corredera y Anabel Pantoja.

A pesar de las muestras de afecto, Belén ha adelantado que no tiene previsto organizar una celebración por su cumpleaños. Así lo ha explicado ante las cámaras de los periodistas que la esperaban a las puertas de su domicilio. «Si invito a uno, tengo que invitar a otro y, si no invito al otro, se enfadan», ha comentado con naturalidad, dejando claro que prefiere evitar compromisos y posibles malentendidos entre sus invitados.

La colaboradora también ha querido agradecer las felicitaciones que ha recibido durante estas horas, aunque ha reconocido que hay algunas especialmente importantes para ella. «Me han hecho ilusión todas las felicitaciones, pero, como comprenderéis, ya sabéis cuál es la más especial y es la de mi niña. También de mi madre y de toda mi familia y mis amigos», ha asegurado. Una referencia a Andrea Janeiro, que continúa siendo una de las personas más importantes de su vida.

Sin embargo, el cumpleaños de Belén Esteban también ha estado marcado por una pregunta que la ha llevado de nuevo a una polémica que lleva tiempo coleando. En los últimos días, las declaraciones de Rosario Mohedano en el programa ¡De viernes! han vuelto a poner sobre la mesa su relación con la familia Janeiro y algunos episodios del pasado. Durante la entrevista, la hija de Rosa Benito habló de las palabras que su madre había pronunciado sobre la colaboradora mientras participaba en Supervivientes.

La propia Rosa Benito levantó la liebre reconociendo que su percepción sobre Belén había cambiado. «Era amiga mía y me la creía. Ahora me da coraje haberme posicionado», confesaba. La exmujer de Amador Mohedano también recordaba cómo había visto reírse de María José Campanario y aseguraba que la mujer de Jesulín de Ubrique lo había pasado muy mal. «Me acuerdo de Jesús mostrándome la imagen de su hija emocionado diciéndome que no la dejaban ver», añadía.

En esa misma conversación, Rosario Mohedano recordó uno de los viajes que hizo a Roma junto a Belén Esteban. Según relató, la de Paracuellos pagó su parte del viaje y no le reclamó nada a la cantante. Un asunto que, tal y como explicó, volvió a salir a la luz cuando Lydia Lozano lo mencionó en directo durante una emisión de Sálvame. «En ese momento la llamé y le pregunté si le debía dinero. Ella dijo: ‘Ay, que ver que a Lydia no se la puede decir nada’», contó Rosario, que presentó aquella reacción como un intento de Belén de rebajar la tensión.

Unas declaraciones sobre las que los periodistas han querido conocer la opinión de la protagonista. Sin embargo, Belén Esteban no ha querido entrar en el intercambio de reproches ni dedicar demasiado tiempo a la cuestión. Al ser preguntada por la entrevista de Rosario Mohedano, ha optado por tirar de ironía y responder con una de sus expresiones más conocidas: «¿Tú te crees que yo voy a hablar de Rosario el día de mi cumpleaños? ¡Hasta luego, Mari Carmen!». Así, la colaboradora ha preferido dejar la polémica a un lado en una jornada que, al menos para ella, tiene que estar dedicada a celebrar sus 53 años y disfrutar del cariño de los suyos.