Beatriz Trapote pide disculpas a Belén Esteban por el comentario sobre su físico: «Fue en tono de broma»

Tras el enfrentamiento de la semana pasada con Belén Esteban en ‘¡De viernes!, Beatriz Trapote ha tomado definitivamente la palabra, dispuesta a contarlo todo sobre sus vivencias con la de Paracuellos. “Quiero decir las cosas como son. Vi mucha rabia en Belén. Me ha dado mucha tristeza verla así; no es capaz de enterrar el hacha de guerra”, ha dicho la mujer de Víctor Janeiro (hermano de Jesulín de Ubrique, padre de la hija de Esteban).

El comentario de Trapote sobre la faja de Belén Esteban

Las dos entrevistas que Belén Esteban dio a ¡De viernes! le dieron el liderazgo de audiencia al programa de Telecinco. La semana pasada, la ex colaboradora de Sálvame habló de sus polémicas actuales con Juls Janeiro (hija de Jesulín y María José Campanario) y se enfrentó en directo a Beatriz Trapote, cuñada del torero.

Durante su cara a cara, la de Paracuellos explicó que había ido al baño para subirse la faja y Beatriz Trapote no pudo evitar hacer un comentario que terminaría provocando la respuesta inmediata de Belén. Si hiciera más deporte y tuviera una mejor alimentación, insinuaba Trapote, no tendría que utilizarla.

Este comentario fue muy criticado en redes sociales y Trapote ha querido, este viernes 9 de octubre, volver a pedir disculpas a los que se hayan sentido ofendidos. «Fue en tono de broma», ha dicho en directo, además de añadir: «En redes sociales confundimos libertad de expresión con libertinaje. Desearte la muerte por ese comentario tampoco es…».

¿De dónde viene el enfrentamiento entre Trapote y Esteban?

También, durante la entrevista de la semana pasada, Belén Esteban se negó a darle más tiempo del previsto a su enfrentamiento con Trapote porque, según la de Pacauellos, Beatriz «no significa nada» para ella. Estuvieron juntas solo 6 minutos en directo.

Cuando Víctor Janeiro supo que iba a ser concursante de Supervivientes All Stars 3 su mujer pidió a varios miembros de la familia que enviaran un mensaje de apoyo al torero, entre ellos a Andreja Janeiro, hija, de Belén, quien le contestó (según declaró su madre) que ya podría ( Trapote) «hablar más de su marido y menos de su madre». A partir de ahí, Andrea bloqueó a su tía.

«Yo creo que Andrea quiere mantener un contacto conmigo, pero que tiene miedo de decírselo a su madre», ha dicho Trapote para justificar el distanciamiento con su sobrina.

«Mi hijo se escribe con Andrea y le pregunta por qué no pueden verse», ha expresado Beatriz sobre la relación de su sobrina con sus propios hijos.