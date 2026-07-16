La AEMET pone en alerta a la Comunidad Valenciana por temperaturas de 40 grados… y tormentas

La AEMET ha decretado la alerta naranja en la Comunidad Valenciana por temperaturas máximas de hasta 40 grados en las provincias de Alicante y Valencia. La Agencia Estatal de Meteorología también ha activado una alerta amarilla por las fuertes tormentas que se podrían producir en todo el litoral de la provincia de Valencia y el interior sur de la misma. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las altas temperaturas y las tormentas que se pueden producir en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana vivirá otro día de altas temperaturas este jueves 16 de julio, en el que se ha activado una alerta naranja por altas temperaturas en el litoral sur de Alicante y todo el interior de la provincia de Valencia. En estas zonas se esperan temperaturas máximas de hasta 40 grados a partir de las 13:00 horas. En el litoral de Valencia se ha activado un aviso amarillo y los termómetros llegarán hasta los 39 grados.

Así que en la provincia de Valencia se esperan máximas de 40 ºC en Requena y Onteniente, mientras que en la capital de la Comunidad Valenciana se esperan máximas de 33 grados durante el día y 25 ºC durante la noche. En la provincia de Alicante, las máximas podrían llegar hasta los 41 ºC en la localidad de Orihuela, donde se registrará la máxima del día en el Mediterráneo. En Alcoy la máxima será de 39 grados y en Elche se quedarán en 38 ºC. En Alicante la máxima será de 35 grados y la mínima de 26, en la que será otra noche tropical en la costa alicantina.

Alerta por calor y tormentas en la Comunidad Valenciana

«En Valencia, probabilidad de tormentas localmente fuertes. Probabilidad de reducción de la visibilidad en zonas altas por polvo en suspensión. Temperaturas elevadas en Castellón y Valencia», ha informado la AEMET sobre los fenómenos previstos en la provincia de Valencia, donde se ha activado una alerta naranja por fuertes tormentas.

La predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este jueves 16 de julio es la siguiente:

Intervalos nubosos. En Valencia, probabilidad de tormentas localmente fuertes, sin descartar en Castellón con carácter aislado y con menor intensidad. Probabilidad de reducción de la visibilidad en zonas altas por polvo en suspensión. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en descenso, salvo en Alicante y en el interior de Valencia, donde se mantendrán sin cambios. Viento flojo de dirección variable, predominando en horas centrales la componente este con intervalos de moderado en el litoral y prelitoral y la componente oeste en el interior de Valencia.