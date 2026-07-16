Precio de la gasolina hoy 16 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde se ubican las principales gasolineras con los precios más baratos de Andalucía
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Si tienes prevista escapada con el coche este fin de semana, o ya estás de vacaciones y llenas ahora el maletero para irte por fin fuera, llega el momento de hacer algo esencial: mirar dónde repostar. Recordemos que ya desde el 1 de julio la rebaja del IVA desapareció y que el descuento por litro este mes es de sólo 15 céntimos el litro, de modo que es importante encontrar la gasolineras que indican precios más bajos ya que cuando se trata de un depósito lleno, las diferencias pueden ser de varios euros. De este modo, te dejamos a continuación, con datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, cuál es el precio de la gasolina hoy jueves 16 de julio y dónde están las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
Precio de la gasolina hoy 16 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1.329 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.349 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.349 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.387 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: 1.387 €/l.
- E.S. Su Eminencia. Sevilla. Carretera de Su Eminencia, s/n. Precio: 1.389 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.395 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.395 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.395 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.395 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1.499 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.499 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1.539 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.544 €/l.
- Cepsa. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1.599 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.619 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1.619 €/l.
- Los Ventolines (AGLA). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.629 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.634 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1.639 €/l.
Diésel
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1.339 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.359 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.359 €/l.
- Ballenoil. Fuentes de Andalucía. Calle Virgen del Carmen, s/n. Precio: 1.389 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.395 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.395 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.395 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.395 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.395 €/l.
- AGLA. Fuentes de Andalucía. Calle Maestro Juan Ruiz, 1. Precio: 1.399 €/l.
Precio de la gasolina hoy 16 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.399 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.399 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.399 €/l.
- Petrol & Go. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.399 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.399 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.419 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Carrer El Palmar, 11. Precio: 1.419 €/l.
- Shell. Los Arenales. Polígono Avda. Ingeniero Félix Sancho, s/n. Precio: 1.429 €/l.
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.431 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.434 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.459 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.469 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.519 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2. Precio: 1.619 €/l.
- Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 1.679 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1.679 €/l.
- Tarifa Oil. Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1.679 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. A-480, km 25,8. Precio: 1.689 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.689 €/l.
- EasyFuel. Chiclana de la Frontera. Camino del Lobo 1. Precio: 1.689 €/l.
Diésel
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.415 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1. Precio: 1.415 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.419 €/l.
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.428 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.429 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.429 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.429 €/l.
- Petrol & Go. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.429 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.429 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Carrer El Palmar, 11. Precio: 1.439 €/l.
Precio de la gasolina hoy 16 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.392 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.395 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.428 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.439 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.449 €/l.
- Agraria del Turón. Ardales. Avenida Blanes, s/n. Precio: 1.449 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.458 €/l.
- AGLA. Ardales. Polígono Industrial Ardales, Parcela 1. Precio: 1.458 €/l.
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.464 €/l.
- AGLA. Pizarra. Carretera Subzona a Álora. Precio: 1.468 €/l.
Gasolina 98
- Sin rótulo. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.619 €/l.
- Cepsa. Almargen. A-384, km 44. Precio: 1.639 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.639 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.649 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.655 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.655 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.699 €/l.
- E.S. Maridi. Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: 1.699 €/l.
- AGLA. Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: 1.715 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.427 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.429 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.429 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.445 €/l.
- EasyGas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.449 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel (Benalmádena Costa). Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.468 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.469 €/l.
- AGLA. Casarabonela. Carretera A-357 (Zalea-Ardales), km 33,2. Precio: 1.478 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. Precio: 1.489 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Calle Graham Bell, 13. Precio: 1.489 €/l.
Precio de la gasolina hoy 16 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1.399 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.399 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.399 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.405 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.409 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.419 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.429 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.429 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.430 €/l.
- Hispania de Carburantes. Lucena. Avenida de la Infancia, s/n. Precio: 1.449 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1.499 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.539 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.559 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1.629 €/l.
- E.S. La Milana AGLA. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.645 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1.649 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.669 €/l.
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,300. Precio: 1.675 €/l.
Diésel
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.413 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.419 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.424 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.425 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.437 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.439 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.449 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1.459 €/l.
- La Salud. Carchena. Calle Alfarería, 1. Precio: 1.467 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.469 €/l.
Precio de la gasolina hoy 16 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.299 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.299 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.299 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.299 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.299 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.319 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.349 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.359 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril, Parcela 238. Precio: 1.359 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.379 €/l.
Gasolina 98
- AM97 Plus. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.469 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.489 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.499 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen izquierdo). Precio: 1.539 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen derecho). Precio: 1.539 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera Armilla, km 7. Precio: 1.539 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.539 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.539 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.549 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. N-342, km 156. Precio: 1.569 €/l.
Diésel
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.339 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.339 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.339 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.339 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.339 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril, Parcela 238. Precio: 1.349 €/l.
- Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, Parcela 16, Polígono 18. Precio: 1.363 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.369 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.379 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.389 €/l.
Ahora ya sabes dónde repostar hoy jueves, pero en el caso de que desees hacer consulta tú mismo, puedes entrar en el Geoportal de gasolineras en cualquier momento ya que tienen datos siempre actualizados y puedes ver resultados en forma de listado o también, en forma de mapa como este que te dejamos de Cádiz a modo de ejemplo.