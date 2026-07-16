La sandía vuelve cada verano como esa fruta que nunca nos puede faltar. Con el calor, pocas cosas apetecen más que una rodaja bien fría, y por eso es habitual que acabe en la cesta de la compra semana tras semana. Es ligera, refrescante y entra casi sin darte cuenta, lo que explica que mucha gente la consuma prácticamente a diario durante estos meses.

Sin embargo, no todo el mundo quiere llevarse una pieza entera a casa. Entre el tamaño, el espacio que ocupa en la nevera y el hecho de tener que cortarla, cada vez son más los que optan por comprarla ya partida. Y lo cierto es que en muchos supermercados es cómo se vende: en mitades o en bandejas listas para consumir, una opción que resulta cómoda y rápida. El problema es que esa comodidad no siempre es tan inocente como parece. De hecho desde hace tiempo, expertos en nutrición y seguridad alimentaria vienen avisando de que la fruta cortada, si no se conserva bien, puede suponer un riesgo. Y en el caso de la sandía, ese detalle cobra especial importancia.

Los expertos en seguridad alimentaria coinciden: «No compres sandías cortadas en el supermercado»

Mientras la sandía está intacta, su corteza hace de escudo. Protege la pulpa y permite que el interior se mantenga en buenas condiciones durante más tiempo. Sin embargo, todo cambia en el momento en que se abre ya que partir de ahí, la fruta queda expuesta. No es algo extraño ni problemático por sí mismo, pero sí obliga a extremar ciertas precauciones. Una sandía cortada necesita frío de forma constante, de modo que sin la refrigeración adecuada, empieza a deteriorarse más rápido de lo que muchos imaginan.

Aquí es donde surgen las dudas cuando hablamos de las piezas que se venden en supermercados. El consumidor no siempre sabe cuánto tiempo llevan cortadas ni si han estado bien conservadas en todo momento. Puede que sí, pero también puede que no. Además, hay un detalle que pasa bastante desapercibido y que tiene que ver con la manipulación. Es habitual ver cómo algunos clientes tocan la fruta para comprobar si está en su punto. Ese gesto, que parece inofensivo, puede afectar más de lo que se piensa.

Manipulación y temperatura

Cuando varias personas entran en contacto con la misma pieza de fruta, el riesgo aumenta. No es necesario dramatizar, pero sí entender que cada manipulación suma. Y si a eso se añade que la fruta puede estar expuesta durante horas, la situación cambia. Algunos nutricionistas han puesto el foco precisamente en este punto aunque cabe señalar que el BOE explica en el Real Decreto 1021/2022 que la normativa para la venta de frutas como la sandía, cuando están cortadas, pasa por dejarlas sólo tres horas a temperatura ambiente y pasado ese tiempo se debe exponer en la zona de refrigeración.

Y es que no nos podemos olvidar que en verano, cualquier alimento perecedero se vuelve más sensible, y la sandía no es una excepción. Tiene mucha agua, lo que la hace especialmente vulnerable si no se mantiene en frío de manera constante. Lo complicado es que el deterioro no siempre se nota. Una sandía puede tener buen aspecto, oler bien e incluso saber dulce, y aun así no estar en las mejores condiciones.

Por eso, los expertos insisten tanto en la importancia de la refrigeración continua. No es una recomendación secundaria, es la base para que el producto sea seguro. El problema es que, desde fuera, el consumidor no puede comprobar todo ese proceso. Y ahí está la clave: la incertidumbre. No se trata de que toda la fruta cortada sea peligrosa, sino de que hay más variables en juego que no siempre se controlan.

Qué recomiendan los expertos al hacer la compra

Ante esta situación, la recomendación más repetida es bastante clara: si se puede, mejor comprar la sandía entera. Puede resultar menos cómoda, sí, pero ofrece más garantías. Una vez en casa, hay varios detalles sencillos que conviene tener en cuenta. Antes de cortarla, es recomendable lavar la piel. Aunque no se coma, puede arrastrar suciedad que termine en la pulpa al usar el cuchillo.

Después, lo ideal es guardar los trozos en la nevera, bien tapados. Puede ser con film o en un recipiente cerrado. Esto ayuda a mantener la frescura y evita que la fruta se contamine con otros alimentos. También es importante no alargar demasiado su consumo. Aunque esté refrigerada, la sandía cortada pierde calidad con el paso de los días. Consumirla pronto es la mejor forma de disfrutarla sin riesgos.

En definitiva, la sandía sigue siendo una de las mejores opciones del verano. Refresca, hidrata y encaja en cualquier momento del día. Pero a la hora de comprarla, conviene tener en cuenta cómo se ha manipulado y conservado. Y a veces, lo más sencillo, que es llevarse la pieza entera, sigue siendo también lo más seguro.